La campaña contra el robo a las jubilaciones llegó a Siderca con la presencia de Néstor Pitrola

El Partido Obrero se hizo presente ayer lunes 17 en la portería de Siderca con Néstor Pitrola, delegados de Siderca y una importante delegación de militantes de la zona norte presentando el folleto explicativo sobre las jubilaciones, que despertó interés entre los trabajadores, dando cuenta que la cuestión jubilatoria no es temario exclusivo de los jubilados sino también del proletariado activo que va tomando conciencia que los ataques al sistema previsional de hoy perjudica también a los futuros retiros.

El achatamiento de la pirámide previsional dispuesto por el gobierno, reparte “solidariamente” haberes previsionales entre los que menos tienen, otorgando aumentos por decreto más que probablemente menores a la inflación, que igualan hacia abajo las jubilaciones disociándolas definitivamente del salario diferido que debiera ser y del 82% que ya había sido vetado en su momento por CFK.

Como en 2017, con la reforma de la movilidad de Macri con aumentos fijos, los jubilados vuelven a solventar al Estado que se ahorra $5000 millones de pesos mensuales para pagar deuda, con fondos de los aportes obreros. Los gobiernos pasan, más el saqueo a las arcas de la ANSES sigue siendo recurso común para rescatar capitales.

Particularmente en Siderca, los trabajadores deben estar alertas: las jubilaciones especiales de aquellos sectores que tienen tareas penosas o calorías corren peligro de desaparecer; distintas auditoras han realizado estudios para este fin, para así, ahorrarle a la empresa los aportes especiales por estas tareas. Este plan, de eliminación de un número importante de jubilaciones especiales, fue recomendado por el FMI a Macri, e incluye la extensión de la edad jubilatoria y tiene continuidad en la agenda de AF.

La actividad en Tenaris Campana (Siderca) desarrolló el diálogo con los trabajadores acerca de jubilaciones, paritarias, despidos y otros temas candentes, al tiempo que fue registrada por los medios locales. pic.twitter.com/N7uiShvt1P — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) February 17, 2020

Despidos y suspensiones

La actividad en el gigante siderúrgico no se limitó a instar la defensa de las jubilaciones, se vive portones adentro un cuadro de suspensiones, luego del despido de 191 compañeros entre efectivos y contratados. Tras el acuerdo por un nueva acta de o al 85% con porcentual de aguinaldo, estos compañeros fueron reingresados precariamente a un sector donde no se les asignan tareas y se los insta a aceptar los retiros voluntarios, de los que ya se efectuaron 30. El29 de febrero se caen centenar de contratos y a pesar que el acta no homologada reza que el plazo máximo de suspensión no supera los 15 días, hay compañeros suspendidos hasta el 31 de marzo.

Denunciamos ante los medios presentes, el fraude laboral que efectúa Tenaris con esta reiteración de contratos basura y las suspensiones, que son la antesala de despidos y rebaja salarial.

Solo la construcción de una nueva dirección independiente de la patronal y los gobiernos puede poner en pie un plan de lucha para enfrentar estos ajustes y levantar un muro de defensa de las jubilaciones y por la recuperación del 82%.