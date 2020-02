Amsafe Rosario: la lucha por las reivindicaciones y la lucha por la independencia política

La seccional combativa del sindicato docente de Santa Fe, Amsafe Rosario, encabezó una importante movilización de docentes y estatales en Rosario en medio de la negociación paritaria, reclamando un aumento salarial acorde al costo de vida de la familia trabajadora, que se mantenga la cláusula gatillo como mecanismo de actualización salarial y que se devuelvan los montos -que han sido literalmente robados por el gobierno de Omar Perotti- correspondientes a salarios y aguinaldo de la paritaria 2019. La medida fue resuelta por un plenario de delegados de Amsafe Rosario, que votó una desobligación y movilización para reclamar por paritarias libres. Se hizo sentir la comisión de jubilados, un núcleo muy activo en defensa de las conquistas jubilatorias hoy en peligro por la llamada “armonización”.

Participaron de la movilización y también desobligaron los asistentes escolares enrolados en ATE Rosario; y marcharon la comisión por el pase a planta de los trabajadores del Ministerio de Cultura, así como la comisión de despedidos de Electrolux, que está reclamando se aplique un fallo judicial que los favorece en su lucha por la reincorporación.

Una negociación sin mandato

La movilización, bastante numerosa, es un desafío a la “paz social” que la dirigencia peronista viene trabajando. Sucede que la conducción sindical docente que se encuentra sentada en la mesa paritaria nacional y provincial es la misma, ya que Sonia Alesso además de ser la titular de Ctera es la secretaria general de Amsafe, por lo que cada puntada dada en la paritaria nacional impacta directamente en la negociación de Santa Fe. Este alineamiento viene reforzado por el hecho de que esa ala sindical hizo campaña por Omar Perotti y los Fernández, de manera tal que Alesso participa de la mesa paritaria más como una ministra sin cartera que como dirigente sindical de lxs docentes.

A tal punto es así, que hasta el momento no se produjo ninguna medida de lucha de la directiva provincial por los impagos de la paritaria 2019 –mientras la mitad de la docencia de la provincia está por debajo de los 25.000- y se plegó a la derogación unilateral de parte del gobierno de la cláusula gatillo. Este renunciamiento sacudió fuerte a la docencia santafecina, lo que motivó que Alesso saliera a desmentir el tema solo para quedar rápidamente en offside y desmentida por la realidad -y Hugo Yasky. Más grave, es que esta línea no fue discutida por la base provincial docente ni tampoco será democráticamente abordada, si consideramos que hasta el momento no hay fecha de la asamblea provincial, que debe convocarse obligatoriamente por estatuto para resolver la propuesta paritaria.

Esta maniobra para dilatar una intervención de la base, apunta a garantizar el inicio el 2 de marzo y mostrar a Santa Fe entre las provincias que garantizaron el inicio “normalmente”. Un paro o medida posterior, aislada, no cambia esta orientación. Pero la docencia debe debatir urgentemente el brutal ataque que representaría un cierre de la paritaria en torno al 10% y la estafa del gobierno que pretende sumar a este porcentaje las sumas que se deben de 2019, que son los “lineamientos” que lxs docentes nos enteramos por los medios.

Nuestro acto y el de ellos

Una vez finalizada la marcha se produjo un acto donde tomaron la palabra los secretarios generales de los sindicatos movilizados, donde se expresó el enorme malestar e inquietud que recorre a un activismo que, incluso pudiendo apoyar a los gobiernos, ve con preocupación cómo continúa el ajuste en nombre del FMI y las necesidades de pago de la deuda.

Esta ambivalencia quedó patente en la intervención de quien es el secretario seccional de Amsafe en Rosario y a su vez de la CTA Autónoma, Gustavo Teres. El amplio pliego de demandas que expuso y su ligazón con los lineamientos económicos de los gobiernos quedaron en el terreno de la abstracción, al no mencionar ni una vez a los sujetos políticos que encarnan esta orientación social capitalista: no nombró ni una vez a Perotti, Fernández ni a ¡Sonia Alesso! En esta ausencia de delimitación se regodea la burocracia de la seccional provincial, que convivió en el palco junto a denuncias que la rozaban pero nunca la comprometieron.

Esta orientación de compromiso con la burocracia sindical, que viene allanando la gobernabilidad del ajuste desde la época de Macri, tuvo su expresión palmaria en la presencia de Amsafe Rosario en el acto “multisectorial” que se convocó desde el ala del gobierno cuando llegó la visita del FMI a la Argentina. El tema debe ser analizado con cuidado, porque sin dudas el activismo docente que formó parte de la concentración lo hizo para repudiar al Fondo y el pago de la deuda, pero no se puede eludir que objetivamente ese acto estaba alineado con el que nacionalmente convocaron los sectores cooptados por el gobierno de los Fernández. Es decir, por los “Cayetanos” y la dirigencia sindical oficialista, para apoyar las negociaciones del gobierno con los acreedores. Es decir, por el pago de la deuda.

Esta “armonización” fue desde los protagonistas políticos del acto en la Bolsa (CCC/PCR, Hoffman de ATE K, Municipales), la censura a cualquier expresión independiente a las consignas consensuadas entre las cúpulas, y en el hecho fundamental de que ninguna base obrera fue movilizada sobre la base de una deliberación que la antecediera ni de ninguna medida que permitiera abandonar el lugar de trabajo. La única excepción fue Amsafe Rosario, que sí debatió su presencia en el acto oficialista en su plenario de delegados del día anterior.

¿Qué pasó con la independencia política?

La presencia de la Amsafe Rosario recuperada es el resultado de múltiples causas, pero sin lugar a dudas la acción concertada de la agrupación “Sur” que encabeza G. Teres y la “Mariano Moreno” que responde al PCR -hoy integrado al Frente de Todos- fue la que se impuso en la consideración de los delegados docentes que votaron asistir. Ni Teres, ni el PCR, ni Rompiendo Cadenas, sin embargo, propusieron ir a un acto en apoyo al gobierno, sino que lo presentaron como una acción de lucha contra el FMI, omitiendo informar lo que ellos sabían muy bien: que Alberto Fernández había apadrinado la convocatoria en todo el país. En el cierre del acto en la Bolsa esto quedó patente, cuando la Marcha peronista fue la última palabra que escucharon los concurrentes. O en el saludo “a la compañera Cristina”.

La izquierda por su parte actuó de forma heterogénea, dando cuenta de sus propias debilidades. Mientras que Tribuna Docente y las agrupaciones docentes que organizan lxs compañeros de Izquierda Socialista y el MST, defendieron -en la reunión de comisión directiva que preparó el plenario- la convocatoria a un acto independiente, o en su defecto dar libertad de acción, en cualquier caso en oposición a la adhesión al acto oficialista del mediodía de Amsafe Rosario, esta posición no se volcó en el plenario de delegados. Allí, defendieron esta posición de independencia política Tribuna Docente y los delegados de base de la corriente docente del PTS, mientras que Izquierda Socialista directamente agitó la convocatoria al acto oficialista. El MST llamó a participar del mismo e invitó también a la convocatoria impulsada por el Frente de Izquierda, sin ningún tipo de delimitación, en esto consecuente con su posición centrista más general.

A la hora de la votación primó esta confusión y se votó de manera indiferenciada el paquete de resoluciones, favoreciendo la disolución de Amsafe Rosario en un acto que en definitiva realizó una denuncia de la “crisis” pero no de sus responsables políticos y de la lucha de clases que se necesita para darle una salida favorable a los trabajadores. No por nada, el grupo de Altamira terminó yendo a este acto “de la izquierda del FMI”.

Por la independencia política de nuestros sindicatos

Los desafíos de la docencia santafesina y de todo el país ante el ajuste que pretenden imponernos los gobiernos tienen como punto de partida necesario la defensa de la independencia política de nuestros sindicatos y la lucha por recuperarlos de una burocracia que privilegia sus lazos políticos con los gobiernos por sobre las reivindicaciones obreras.

La política de “frente popular” que prima en las multisectoriales sindicales que operan en Rosario terminan llevando agua al molino de los gobiernos, cuando lo que necesitamos es imprimirle una dinámica de lucha incondicional en defensa de nuestros derechos: educación o FMI, salario o deuda, escuela pública o fondos especulativos, es una disyuntiva que solo puede resolver una acción independiente de lxs trabajadores de los gobiernos ajustadores.

Sin ultimatus pero sin cejar jamás en denunciar a los responsables políticos de la miseria capitalista.