Puerto Madryn: paro total en la pesquera Red Chamber

Este viernes se desarrollaba una fuerte protesta de trabajadores de la alimentación en los portones de Red Chamber, ubicada en el parque industrial pesquero de la ciudad de Puerto Madryn (Chubut), principal puerto de la provincia y ciudad que concentra la mayor cantidad de pesqueras exportadoras. El reclamo es por el pago de un adicional de producción convenido con la patronal, que esta se niega a abonar.

La medida fue iniciada por el sector de los descabezadores, 80 trabajadores, que según lo acordado en paritaria, abonaría por kilo producido, y no por hora como la patronal sostiene pagar. Es una de las tareas que realizan en su jornada de 9 horas. Los trabajadores manifiestan que no reclaman un aumento, sino que la patronal abone lo acordado. El pago de este diferencial significa $1900 por quincena, y los trabajadores lógicamente aprovechan con este concepto hacer una diferencia en sus salarios. La Secretaría de Trabajo dictó dos conciliaciones previas al conflicto, en las que la patronal no se presentó a ninguna. Cabe recordar que la zafra de langostino es por temporada, dura alrededor de 3 meses, pero que en la actualidad no sólo se trata de los ingresos de barcos con permisos provinciales, sino que además se suma los permisos de Nación. Por lo que se estira la tarea por más tiempo.

La decisión de asamblea ha sido constante desde el inicio del conflicto: sostener el corte total de ingreso y egresos a la fábrica, sólo permitiendo el ingreso del personal administrativo, pese a una denuncia penal por parte de la empresa. Al 20/2 iban 48hs de piquete. El resto de los sectores también se encuentran detenidos por la protesta, contando con 140 operarios. Es decir la planta está parada en un 100%. En el día de hoy, la protesta no solo cuenta con la modalidad del piquete. En la madrugada, una inmensa columna de camiones congeladores se sumaron, trabando todos los accesos.

El producto final que se realiza se exporta casi en su totalidad, a Europa y Oriente. Esta industria cuenta con 11 plantas pesqueras en la ciudad, generando 3.600 puestos de trabajo, teniendo muchos trabajadores del tipo “golondrina” pero además, concentrados en su mayor parte en una franja etaria de entre 25 a 32 años.

La empresa Red Chamber se puso en marcha luego de la quiebra de Alpesca, y fue dada por su administración a capitales chinos. Además, dispone de permisos de pesca. El sindicato de la alimentación ha mantenido reuniones con la patronal, pero sin llegar a buen puerto: pretenden una discriminación en el recibo de sueldo con el monto a percibir por cada trabajador. La patronal reconoce haberlo acordado en 2019, pero a la fecha aún no ha puesto en marcha la implementación del sistema de cálculo.

Debemos desarrollar la solidaridad con los trabajadores, en pos de que este conflicto triunfe. Estos patrones se hacen de un recurso primario que en el mercado mundial es muy requerido y que puede llegar a valer 10 mil dólares la tonelada. Este saqueo no deja nada en una provincia atravesada por un fuerte ajuste, ejecutado por el gobernador Mariano Arcioni, quien instrumenta dicha política en pos de cumplir religiosamente con una deuda usuraria.

Viva la lucha de los trabajadores de Red Chamber. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.