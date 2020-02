Caba: docentes van al paro en defensa del salario y la educación pública

La docencia de Capital Federal rechazó en la asamblea abierta de Ademys la oferta de Horacio Rodríguez Larreta, por considerarla insuficiente, reclamando recomposición y actualización mensual por inflación y resolvió declarar un paro activo para el día 2 de marzo.

A su vez, se resolvió participar de la marcha del 8 de marzo en Plaza de Mayo, en el día internacional de la mujer trabajadora, y parar el 9 de marzo, movilizando hacia el centro del poder político como lo es la Plaza de Mayo, con planteo a las centrales y sindicatos de paro por todos los reclamos de la mujer trabajadora, aborto legal, separación de la Iglesia del Estado.

Resta conocer las resoluciones del plenario de UTE-Ctera que realizará el viernes su plenario, aunque la dirección celeste ya firmó de forma express la paritaria nacional que dejará el salario inicial en ruinas.

Tribuna Docente impulsa el rechazo nacional con jornada de 48hs de paros y movilización, y en todo el país la recomposición salarial de $40.000, al básico, y cláusula gatillo.

Larreta y Alberto Fernández tiran sumas fijas

La propuesta de CABA, al igual que a nivel nacional, es de sumas fijas para el cargo inicial de maestra jornada simple que es el cargo testigo. Concretamente se trata de $2584 en marzo (a los que hay que sumar lo nacional de $1200). Así el cargo que hoy está en $29.006 se iría a $32.790. Y un segundo tramo en junio de $ 2200 para conformar un inicial de $35.000. La propuesta se completa con un nuevo achatamiento de la escala salarial ya que el aumento consiste en una suma fija. Para aquellos que tengan una antigüedad mayor al 70% las sumas serán remunerativas no bonificables, para el resto serán no remunerativas y no bonificables. Además habrá un plus para cargos jerárquicos en dos tramos.

La distorsión que supone que el básico siga siendo de $10.891 a nadie se le escapa. Tampoco que la canasta básica total, hoy en $40.000, marca una referencia elemental para sacar la conclusión que una maestra quedará en la pobreza. Y que los alimentos subieron 8% en este primer tramo del año, el doble de lo que se supone va a ser la inflación de estos dos primeros meses. Mientras todas las sumas (de CABA y de Nación) para el primer trimestre serán de 13%, apenas compensando la inflación prevista, y para dos trimestres de un total de 20% que claramente no van alcanzar.



Las propuestas de provincia de Buenos Aires, Nación y CABA se parecen mucho. Las sumas fijas, sin actualización –cláusula gatillo- con achatamiento de la escala salarial, dan cuenta de un acuerdo entre los diferentes bloques políticos para orientar todos los recursos al pago de la deuda externa, que tiene como perjudicados a los jubilados y trabajadores.

La colaboración de las burocracias sindicales

La cúpula de la CGT de Héctor Daer y Carlos Acuña junto al ministro de Trabajo Claudio Moroni ya habían avalado las sumas fijas para privados y estatales. En estos días la firmó Comercio que lidera Armando Cavalieri. La explicación más importante para entender por qué pueden prosperar estos “acuerdos” es el rol de colaboración política de todo el arco sindical con el gobierno nacional y, también, con el de la Ciudad. Sin mandato alguno, sin asambleas democráticas ni pliego concreto de reivindicaciones, avanzan estos acuerdos precarios que de cualquier modo serán puestos a prueba por la situación de crisis económica, endeudamiento externo impagable y acuerdo con el FMI.

En el gremio docente son las seccionales opositoras, dirigidas por la izquierda y listas multicolores, las que plantearon el rechazo con medidas de fuerza. Porque defendemos un criterio de independencia política de los sindicatos frente al Estado. El encuentro de sindicatos y seccionarles opositoras del pasado 27 de febrero, marcó el rechazo al acuerdo nacional de Ctera y marcó la crisis que en las provincias ya está en marcha que abrirán luchas en la que se propuso intervenir activamente.

Las luchas por las reivindicaciones inmediatas como la defensa de los regímenes de jubilación, el 82% móvil, el salario igual a la canasta familiar por un cargo, la educación pública, el estatuto docente, es la base para intervenir activamente y superar a la burocracia sindical.

Llamamos a la docencia de toda la ciudad a hacer efectivo el paro en todos los niveles el próximo 2 de marzo, movilizando junto a los sutebas multicolores y los trabajadores de salud.

Vamos por un plan de lucha con continuidad.