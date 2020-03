Masivo no inicio de clases en Ensenada

Asambleas y paro con 90% de acatamiento en las 48 horas de acciones de lucha

El paro docente del 2 de marzo fue masivo en Ensenada, con una adhesión en Primarias e Inicial que va del 85% al 90% (Secundaria todavía no comenzó las clases). La jornada de lucha y el no inicio de clases, votada por la Multicolor y por la oposición nacional docente, continuaron el martes 3 con asambleas zonales sin dictado de clases en todo el distrito.

La masividad de las medidas y del abrazo al Jardín 902 (en el marco del paro) fue preparada por Suteba Ensenada y por el cuerpo de delegados. La convocatoria a reuniones de delegados –que también se realizaron en Matanza y las seccionales conducidas por la Multicolor- es un claro contraste con la burocracia Celeste de Roberto Baradel, que rechazó hacerlos en los distritos que dirige, tal como denunciamos en el plenario de secretarios generales de Suteba provincia)

El “pronunciamiento de las bases” que invocó Baradel para firmar la paritaria a la baja de Kicillof es simplemente una estafa. La burocracia Celeste apuntó a colocar a la docencia frente al hecho consumado de una “oferta” salarial que recién se conoció pocas horas antes de la asamblea del jueves 27/2. La conducción provincial no tenía mandato para convalidar la oferta de hambre.

En Ensenada, las convocatorias al cuerpo de delegados y a la asamblea general de afiliados y no afiliados en Plaza Belgrano expresaron el rechazo tanto a la paritaria nacional en cuotas y a la “oferta” de Kicillof y Baradel que clava los básicos en salarios de miseria y deja a los docentes con máxima antigüedad muy cerca de los salarios de pobreza.

Además, la Asamblea de Plaza Belgrano denunció el acuerdo en marcha con el FMI y el pago a los bonistas -que en la provincia de Buenos Aires consumió 277 millones de dólares en efectivo- y votó un plan de acción de 48 horas con paro y asambleas por salario, infraestructura, comedores y en defensa de la escuela pública.

Estas acciones de lucha dieron un canal a las bases de la FEB y de Udocba de Ensenada, cuyas direcciones rechazaron “la magra oferta” pero se negaron a convocar medidas de fuerza. El “inicio normal de clases”, del que se jactó Kicillof en su discurso en la Legislatura, estuvo cuestionado por el paro Multicolor y por la falta de condiciones edilicias en muchísimos establecimientos escolares bonaerenses donde no se cumplen los requerimientos de “escuelas seguras”. Suteba Ensenada, ante esto, sigue movilizando por la Secundaria 7 que no reúne las mínimas condiciones para funcionar, por la Técnica 1 que no tiene talleres, y por las obras que no se hacen.

Párrafo aparte merece la lucha de las compañeras del Jardín 902, que ya habían resuelto en diciembre que no iniciarían el ciclo lectivo en reclamo del edificio propio, porque el establecimiento “provisorio” donde funciona hace más de un año no reúne las condiciones elementales de seguridad ni garantiza el espacio físico necesario. El reclamo por la construcción del Jardín fue tomado por el sindicato, los delegados y la asamblea como una demanda conjunta y colectiva de toda la docencia ensenadense, y se convocó un abrazo en el 902. Ante ello, el intendente Mario Secco apresuró declaraciones de sus funcionarios anunciando la construcción del jardín -sin poder precisar fecha de inicio- pero fracasaron estrepitosamente en el intento de presionar a las maestras jardineras para que desistiesen del paro y el abrazo ¡Sólo la movilización y el control de la comunidad educativa asegurarán que la obra se haga!

Las asambleas zonales también se pronunciaron en apoyo a docencia en lucha de distintas provincias. La jornada convocada por la Multicolor es parte de la respuesta combativa de una gran franja de la docencia que paró en 13 provincias y distritos, desafiando la entrega de los Yasky y los Baradel. Las asambleas votaron también parar el 9M, en el marco del Paro Internacional por las Mujeres y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además, resolvieron impulsar el plenario provincial de delegados para darle continuidad al plan de acción por todos los reclamos.