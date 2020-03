Plenario de UTE: una sobreactuación para hacer pasar el ajuste en la docencia porteña

Desde Tribuna Docente y el frente Multicolor planteamos el no inicio de clases y un plan de lucha.

El día viernes 28 de febrero se llevó adelante un plenario convocado por la dirección celeste del sindicato mayoritario de la CABA, la UTE-Ctera. La declaración de rechazo a la oferta salarial de Larreta-Acuña ya es parte de un folclore que no mueve el amperímetro. Es que el rechazo a la miseria salarial para la familia docente no viene acompañada de ninguna iniciativa de organización y lucha para superar la paritaria de pobreza de Larreta y alcanzar el costo de la canasta familiar.

Esta orientación de la burocracia implica mantener un pacto de gobernabilidad con el macrismo y garantizarle así un inicio de clases ordenando y sin conflictividad, en un gremio que no ha dejado de ser atacado con políticas antieducativas: el ataque al estatuto del docente, la vulneración de los traslados, el avasallamiento de la convocatoria a los actos públicos, la eliminación de las juntas de clasificación docente, las reformas de la escuela del (sin) futuro, la UniCABA, la falta de vacantes y becas, los problemas de infraestructura escolar y un extenso listado que coloca de relieve la situación de barbarie de la educación pública de la Ciudad.

Sin embargo a la hora de llenarse la boca con el discurso de la unidad, apelaron a acciones aisladas de un verdadero plan de lucha. Desde la oposición multicolor señalamos que defendemos la unidad de las y los trabajadores, unificando la lucha de la docencia porteña con las luchas docentes que recorren todo el país, con 13 provincias que no iniciaron las clases y casos como el de Salta que votaron un paro indefinido.

La conducción de la UTE concentró el plenario en el saludo al retorno de la paritaria nacional; lo que no señaló es que el contenido de la misma, aceptada por la Ctera de manera inconsulta y sin mandato alguno, lleva el salario mínimo docente a nivel nacional a $23.000, muy por debajo de la línea de pobreza. Una paritaria que en Santa Fe -la propia provincia de la secretaria general de Ctera- fue rechazada por la docencia que realizó un paro de no inicio de 48 horas.

Organicemos la docencia por un plan de lucha

En el plenario, el frente Multicolor mocionó no iniciar las clases parando el 2/3. Dicha propuesta se la llevamos a la lista Granate para presentar una moción de unidad entre las listas opositoras, pero la Granate se negó a presentar una propuesta común y no quiso apoyar el no inicio de clases, lo que hubiera colaborado, en unidad con el paro convocado por Ademys, sumar a la docencia de la Ciudad a las 13 provincias que pararon y no iniciaron las clases; en pos de desarrollar un plan de lucha nacional en defensa del salario y la educación pública.

La fuerza que tuvieron los paros docentes en todo el país, marcan un camino para enfrentar los salarios de hambre y el ajuste del FMI. Organicemos las escuelas, por un plan de lucha en defensa del salario y contra los ataques a la educación pública.