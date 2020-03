Córdoba: fuerte rechazo de las escuelas a la propuesta del gobierno y la conducción de UEPC

A una oferta indignante, un rechazo contundente. Organicemos un plan de lucha.

A lo largo de toda la provincia, las escuelas y docentes han rechazado masiva y contundentemente la propuesta salarial de miseria del gobierno Juan Schiaretti, que incluía además la entrega total del régimen jubilatorio de la docencia de Córdoba. Al menos 17 departamentos, entre ellos los mayoritarios, como Capital, Río Cuarto, Colón, Punilla y San Martín, rechazaron la propuesta y plantearon medidas de lucha. También rechazaron la propuesta los departamentos de San Alberto, San Javier, Río Segundo, Unión, Tercero Arriba, Totoral, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, General Roca, Pocho y Cruz del Eje. En el caso de Capital la masividad del rechazo se manifestó en 458 votos contra apenas 41 por la aceptación, en una asamblea en la que la oposición, además, ganó además la presidencia. En los lugares en donde se votó la aceptación de la propuesta fue sobre la base de maniobras, como aceptarla con la condición de que sea modificada, sobre todo en el punto de la reducción de los aportes previsionales. Este fuerte rechazo refleja la conciencia de la docencia frente a una de las propuestas salariales más indignantes de los últimos años.

La conducción de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), que negoció en secreto y sin mandato y elaboró junto con el gobierno esta propuesta, prepara nuevas maniobras para intentar hacer pasar la miseria que ofrece Schiaretti. Fueron quienes le garantizaron el comienzo de clases sin lucha a pesar de que no existía ningún ofrecimiento salarial. Ahora intentarán distorsionar la voluntad de las escuelas con la amañada asamblea de departamentales, que no responde a lo decidido por la docencia sino a los intereses del gobierno. Pero el sol no se puede tapar con la mano y, a pesar de todas sus maniobras, ha quedado de manifiesto que los docentes de Córdoba no acuerdo con esta propuesta ruinosa y rechazan el ajuste jubilatorio que trae consigo.

La conducción intentará en la asamblea de departamentales licuar el reclamo salarial docente y diluir el plan de lucha resuelto en las asambleas, planteando la línea de negociar con el gobierno sobre la base de sostener la paz social y el normal dictado de clases. La oposición y el activismo deben ponerse al frente de organizar activamente el rechazo, garantizando un plan de acción inmediato que promueva la intervención de las escuelas.

Para hacer pasar el ajuste el gobierno no sólo trabaja en conjunto con la conducción Celeste de UEPC, sino que ha cooptado abiertamente a un sector de la oposición, conducido por Sergio Cornatosky, dirigente de la agrupación Naranja y cabeza de la lista Pluricolor, que acaba de ser designado por el Ejecutivo provincial como inspector general de la Dirección de Jóvenes y Adultos. En la asamblea de delegados de Capital se leyó una carta suya pidiendo al sindicato licencia como delegado departamental, cargo para el que fue recientemente electo, a los fines de cumplir la función en la que lo designó el gobierno: nada menos que llevar adelante la tarea de cerrar cursos y escuelas, algo que se viene desarrollando sistemáticamente en la educación de adultos, donde la precarización docente es extrema. Esta cooptación se expresa en el interior del sindicato con un acercamiento marcado de la Naranja a la orientación de la Celeste. Ambos agrupamientos han editado un material en donde llaman a los docentes a resignar reclamos en función de la situación crítica que exige acompañar a los gobiernos, tanto nacional como provincial. El acercamiento se revela en que la lista Pluricolor, anulada como oposición, vota en su mayoría junto con la Celeste en la departamental.

El rechazo plantea una tarea urgente al activismo y a la oposición a la conducción de UEPC: hay que organizar y garantizar el rechazo, algo que no va a quedar en las manos de la conducción, jugada a pasar esta propuesta. La lista Naranja de Cornatosky, que subordina al resto de la oposición Pluricolor, está en la misma línea que la Celeste y el gobierno. Es necesario que la oposición independiente y antiburocrática, que promueve la intervención de las escuelas, actúe de conjunto en frente único. Por ello está convocado, de forma urgente, un plenario de la oposición, con los docentes, delegados, activistas y agrupaciones que tiene como tarea coordinar, en base al programa resuelto por las escuelas, las acciones para organizar y garantizar el rechazo y el plan de lucha. Esta es nuestra tarea y responsabilidad inmediata.