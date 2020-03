Docentes Santa Fe: Perotti y Cantero, de provocación en provocación

Garanticemos la continuidad y profundización del plan de lucha.

Luego de un rotundo paro de 48 hs. con importantes movilizaciones en los principales departamentos de la provincia, el gobierno de Perotti llamó el pasado viernes 6/ a una nueva reunión de la paritaria docente en la que marcó el paso en la misma baldosa planteando una oferta muy similar a la primera: un supuesto 10% que representaría unos $3.000 compuestos de la suma en negro de material didáctico, un aumento sobre el valor índice calculado a diciembre y el incentivo proveniente de Nación. A las claras, una propuesta insuficiente que derivó en un cuarto intermedio de la reunión.

Esta provocación a la docencia santafesina vino precedida por otra, dos días antes: la inauguración del ciclo lectivo 2020, en el marco del conflicto, en una escuela privada y confesional de La Capital. Todo un guiño a la Iglesia que se opone a la Educación Sexual Integral y al aborto legal, seguro y gratuito y una definición política propia de un gobernador y una ministra proclericales que han colmado el Ministerio de Educación de funcionarios ligados a la educación privada.

Las razones de la dilatación

Con la presentación de una propuesta casi calcada de la anterior ampliamente rechazada y la definición de pasar a un cuarto intermedio, el gobierno provincial buscar enfriar un conflicto que viene en alza. Este interés no escapa a la propia burocracia que se vio obligada a ir a un no inicio en la provincia que no quería, pero que no pudo evitar. Desde los primeros días de enero, la docencia rosarina protagonizó importantes movilizaciones contra la manipulación del cronograma de pago y la eliminación de la cláusula gatillo. La jornada de paro en el marco del no inicio, con un acatamiento del 100%, tuvo importantes expresiones de movilización en Rosario, y también en departamentos como General López, Caseros y en la propia Capital. Se viene configurando en la docencia un movimiento que da muestras de una importante reserva de lucha.

Garanticemos un plan de lucha hasta ganar

En este cuadro, es necesario impulsar con todo la intervención masiva de la docencia en cada departamento de la provincia. El próximo jueves 12, día en que está planteada la movilización provincial a Santa Fe, debemos ser miles de docentes en las calles planteando el rechazo a las políticas de ajuste del gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional y levantando nuestro pliego de reclamos ante una burocracia que no convoca a instancias deliberativas ni lleva mandato alguno a las reuniones paritarias.

Planteamos la defensa de la cláusula gatillo ante una inflación que no para, la devolución de lo adeudado por la paritaria 2019; un aumento que lleve el básico a 40 mil pesos y aumentos al básico contra las cifras en negro que achatan escalas y degradan aún más las jubilaciones; la concreción de los concursos en tiempo y forma; la defensa de la caja provincial jubilatoria, la eliminación de la Tablita de Balagué y el fin de los tarifazos en el Iapos.

Para conquistar todas estas reivindicaciones, es necesario garantizar la continuidad del plan de lucha y profundizarlo. Esto es lo que plantean las importantes movilizaciones que tuvieron lugar la semana pasada: definir nuestro programa y el plan de lucha para conquistarlo, ante una burocracia que no quiere hacer olas y se amolda a los tiempos del gobierno. En función de esto planteamos las más amplias instancias deliberativas y la coordinación de las seccionales opositoras y el activismo combativo a partir de un plenario provincial de delegados que tome en sus manos estas tareas.