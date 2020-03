Continúa el conflicto en el diario El Patagónico

Trabajadores reclaman contra las deudas y el congelamiento salarial

En el día viernes las y los trabajadores del diario El Patagónico se movilizaron una vez más a las puertas de la empresa con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia, contra el abandono que han hecho los grupos empresariales Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Souza.

Desde diciembre de 2017 se encuentran en la tarea de defender los puestos de trabajo, contra el vaciamiento empresarial. Denuncian que desde hace dos años sus salarios están congelados, cobran fuera de término y en cuotas. En todo este período han realizado todas las presentaciones legales sin obtener respuesta, mientras sostienen una lucha tenaz, rodeados de gran apoyo popular.

A la manifestación concurrieron en solidaridad representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales, quienes comparten el reclamo por los salarios adeudados, en este caso, en manos del gobierno provincial de Mariano Arcioni. También estuvo presente el Partido Obrero, entre otras organizaciones.

En diálogo con Prensa Obrera, la secretaria general del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, Mónica Baeza denunció que “en el 2017 empezaron a denunciar que la empresa largó un plan de retiros voluntarios, al que accedieron 40 trabajadores con el engaño de que iban a cobrar sumas abultadas pero esto nunca ocurrió. Firmaron acuerdos que financiaban el pago de esos montos hasta en doce cuotas y esa plata nunca apareció. Algunos cobran montos muy pequeños, desactualizados por la inflación desde 2017”.

“En diciembre de 2017 -añadió- se abre el concurso de acreedores del diario y detienen en esos meses a López y De Souza, esto hace que el Grupo quede desarticulado, que las empresas queden libradas al azar, como en El Patagónico, donde no hay interlocutores de la empresa desde hace dos años. Para sostener el funcionamiento hay compañeros que se hacen cargo de la cuestión administrativa, la dirección y la edición del diario. Los empresarios fueron liberados pero la situación del diario no cambió”.

Los trabajadores del diario El Patagónico han hecho un reclamo reciente en la Secretaría de Trabajo denunciando la falta de pago de haberes de hace por lo menos dos meses y el aguinaldo y toda la situación de precariedad. No se están pagando las obras sociales y los aportes.

Al respecto, Baeza expresó que “estamos pidiendo que la justicia accione, queremos que los fondos de una cuenta que se liberó en Buenos Aires sea destinada a los trabajadores que hoy están en actividad porque además, son estos mismos trabajadores los que ayudaron a pagar las deudas de la empresa y son los que también indirectamente permitieron que nuestros compañeros cobren. Sostener la empresa ha sido un buen negocio para ellos, queremos que sea un buen negocio para los trabajadores sostener su fuente de empleo y esto no está ocurriendo. Paralelamente sabemos que la empresa está renegociando con la Afip, nosotros no vamos a ser voceros de la empresa, lo que queremos es solucionar el día a día de estos compañeros que hoy no están cobrando por trabajar.”

Otra trabajadora del medio, Natalia Castro, explica que en esta situación se organizan con jornadas reducidas de medio turno, en la búsqueda de otros trabajos que les permitan subsistir. “No solo reclamamos los salarios adeudados sino todos los incrementos que no nos respetaron”. “Cada vez que hicimos un evento la comunidad de Comodoro ha respondido muy bien, eso es solidaridad y la unidad de los trabajadores”.