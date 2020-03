Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro: trabajadores que protegen derechos de niñes deben reclamar los suyos

Históricamente el sector que debe ocuparse de garantizar y restituir los derechos de niñes y adolescentes, ha sido el más vulnerado y donde más se han violado los derechos laborales. Esto se ve reflejado en el presupuesto destinado al área, la falta de personal para la cantidad de demanda existente que aumenta años tras año pero que además se ha ido complejizando las problemáticas a abordar y por las condiciones de contratación de las y los trabajadores.

Tras años de lucha por parte de quienes trabajan en lo que hoy es la SENAF (antes Desarrollo Social, Ministerio de Familia) se conquistó la eliminación del sistema de becas, una de las formas de mayor precarización existente. Este logro trajo aparejada otra problemática ya que el gobierno eliminó el sistema de becas sin garantizar modalidades contratación que no vulneren los derechos de los/as trabajadores que ingresaban esto se evidencio con otros contratos basuras como es el monotributo, pero también los casos de quienes ingresaban bajo la modalidad de contrato no se garantizó el cobro inmediato.

A pesar de los acuerdos que se dieron entre el gremio (ATE) y gobierno de no contratar personal monotributista, la Secretaria continúa con éstas prácticas. Lo que agrava dicha situación es que existen en la actualidad trabajadorxs a los que se le adeudan hasta 6 meses de sus salarios, con una promesa de tener contratos de locación de servicios, es decir la precarización laboral continúa.

Por otra parte en un contexto de altas tasas de desocupación, falta de viviendas, crecimiento de la indigencia y la pobreza, aumento de las situaciones de consumos problemáticos, agravamiento de las situaciones de violencia situaciones donde es el propio estado el responsable. Las políticas de protección de la niñez y adolescencia estatal no garantizan la aplicación de la misma ya que los equipos en territorio carecen de materiales y recursos para hacer un abordaje adecuado de la realidad de la niñez.

Pero además de la falta de recursos humanos y materiales, las y los trabajadores nos vemos expuestos a diversas situaciones que ponen en riesgo la integridad física y mental, quienes trabajan en terreno a diario deben vivir situaciones de agresiones a los equipos, amenazas. En los CAINAS (Centros de Atención Integral para niñas/os y adolescentes) la situación empeora, dado que las problemáticas de les adolescentes alojados son muy diversas, y no siempre los equipos están preparados para intervenir en dichas situaciones que en muchos casos corresponden a salud mental (adicciones, diagnósticos psiquiátricos, etc.). Como en muchos casos los equipos directivos no están completos, no pueden ser abordados.

Esto pone de manifiesto que la creación de la Secretaria de Estado de Niñez, adolescencia y familia no implico la jerarquización del área ni grandes modificaciones en las políticas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia, sino que es parte de la vulneración de estos.

Por lo tanto, es necesario:

triplicación de presupuesto para SeNAF

pago inmediato de los meses adeudados a las y los trabajadores de la SENAF

pase a planta de todos les tercerizades

plenario provincial de trabajadoras/es de la SENAF para unificar un plan de lucha