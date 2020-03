Cierran por hoy las Galerías Pacífico por protestas de los trabajadores

Informan que hay dos casos confirmados de coronavirus en el shopping.

Dos trabajadoras (una de limpieza y otra de un local de ventas) del shopping ubicado en las Galerías Pacífico son casos confirmados de coronavirus.

Los trabajadores comenzaron una acción de protesta porque no se toman las medidas necesarias para garantizar el cuidado de todos, tanto de empleados como de clientes. Los trabajadores denuncian que cierran los baños y tienen que ir a los que se encuentran en el segundo subsuelo que no se sabe cuándo fue la última vez que los limpiaron. Mientras tanto el shopping no da respuesta.

En la cadena Mostaza, por ejemplo les dijeron a los trabajadores que podían tomarse dos meses de licencia pero sin goce de sueldo.

Por eso hoy los empleados de todos los locales se manifestaron reclamando el cierre y desinfección del shopping. La respuesta que obtuvieron fue el cierre pero solo por hoy, mañana el shopping vuelve a abrir, con horario reducido de 12 a 20 en vez de 10 a 22, pero tampoco es seguro que les paguen esas horas de menos. A todo este atropello el sindicato no responde.

Como en otros lugares, son los trabajadores los que tiene que actuar, las patronales y el gobierno trasladan los costos de la pandemia a los laburantes. Que paguen sueldo completo, que se cierre el shopping y que una comisión de los trabajadores evalúe la marcha de la situación y las medidas sanitarias.

AHORA: trabajadores de Galerías Pacífico hicieron un ruidazo y lograron el cierre inmediato del establecimiento ante la aparición de dos casos de coronavirus#COVID2019 #CuarentenaNacional pic.twitter.com/SierXNlkQs — Prensa Obrera (@prensaobrera) March 17, 2020