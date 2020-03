"Planteamos la suspensión de la producción en Campo del Tesoro Pilar"

Víctor Alegre, delegado de la Asociación de Trabajadores Unidos de la Carne

Ojo Obrero Fotografía

Ante la crisis sanitaria y la cuarentena que se está desarrollando en el país, entrevistamos a Víctor Alegre, trabajador de Campo del Tesoro Pilar y delegado de ATUC (Asociación de Trabajadores Unidos de la Carne).

¿Cómo está la situación actual en la fábrica con respecto al régimen laboral?

Estamos yendo a trabajar, a pesar de que la producción de hamburguesas para las grandes cadenas para las que producimos como McDonalds y Mostaza no son esenciales. Para esta situación de crisis sanitaria nos consideran servicio esencial por ser de alimentación pero cuando discutimos paritarias estamos bajo el convenio de la carne, que es mucho peor al de la alimentación. Todo se acomoda a lo que le conviene a la patronal ya que salimos perjudicados los trabajadores ante esta doble vara.

Por este motivo, consideramos que todos los compañeros deben comenzar a discutir esto cuando se cruzan en los fumaderos. En caso de que no sea posible realizar asambleas con las distancias necesarias que amerita la situación, realizar mandatos por medio de los representantes gremiales para exigir la suspensión de actividades a la patronal y que la sostengan hasta que el contagio haya sido realmente controlado y disminuido.

¿Qué planteos llevaron desde ATUC a la patronal?

En primer lugar planteamos que no tenemos que ir a la fábrica. Entendemos que la empresa es quien debe generar óptimas condiciones de trabajo en el ámbito laboral. Y, con la intención de que la patronal extreme los cuidados de salud para todos los trabajadores, le exigimos que se extremen los recaudos necesarios de prevención para garantizar a todos los trabajadores óptimas condiciones de higiene y salud. En ese sentido, se debe mejorar, profundizar y hacer de manera más concurrente la limpieza y desinfección de vestuarios, baños en planta, comedor, fumaderos, puestos de trabajo y lugares de gran circulación y concurrencia. A la vez se debe cumplir con el equipamiento necesario que resguarde a los compañeros y compañeras que desarrollan las tareas de limpieza para garantizar en los distintos sectores de trabajo elementos de limpieza e higiene (alcohol en gel, abundante jabón, toallas descartables, lavandina, etc). La empresa no está cumpliendo con los protocoles de higiene ya que nos mezquina los barbijos y los guantes.

¿Qué medidas sanitarias les parece que tiene que tomar la empresa?

Es de suma importancia que el departamento médico actúe con la mayor seriedad y profesionalismo para garantizar la atención a compañeros que puedan llegar a tener síntomas. Entre otras cosas, evitando que tengan que acercarse a planta. A la vez estudiar al máximo todas las medidas de prevención para posibles casos de detección, mas allá de las disposiciones que han surgido del Ministerio de Salud ante detección de casos (aislamiento, cuarentena). En ese sentido se debe, primero, analizar si el caso de las personas con riesgo, activas laboralmente, que tienen enfermedades pre-existentes o mayores de 60 años deben ser sujetas de licencias médico-preventivas con las mismas condiciones que las personas enfermas y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria; segundo analizar si en los lugares de trabajo donde se produzca un caso de la enfermedad, de mínima, se debe proceder a licenciar por dos semanas a los contactos estrechos y proceder a su control médico y vigilancia epidemiológica.

¿Qué postura tiene la Federación de la carne al respecto?

No se tiene en claro la postura de la Federación de la carne, en esta situación donde es de vital importancia tomar decisiones firmes y directas en las exigencias a la patronal para no exponer innecesariamente a los trabajadores que hoy deben realizar tareas productivas. Consideramos que la Federación debe llevar el planteo de la suspensión de las actividades en todo el gremio. A la vez entendemos que desde el sindicato, se debe convocar a profesionales de la salud y médicos infectólogos, que estén del lado de los intereses de los trabajadores, a que den charlas informativas a representantes gremiales y trabajadores en general a fin de profundizar el conocimiento de cómo avanzamos en la prevención y qué medidas debemos exigirles a las patronales.