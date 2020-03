Coronavirus: en Neuquén, los trabajadores de comercio hacen valer sus derechos

Trabajadores de distintos hipermercados y grandes cadenas están desarrollando varias protestas en reclamo de la reducción horaria sin rebaja del salario, el cierre de los comercios en feriados y garantías de salubridad e higiene.

Es que las patronales no proveen elementos de higiene, no mantienen las distancias entre los clientes, extienden las jornadas laborales hasta 12 horas y no respetan las licencias con goces de haberes. En estas circunstancias, en muchos comercios se realiza lo que se denomina “huelga de brazos caídos” consistiendo en quedarse en el puesto de trabajo pero no realizando tareas. En otros casos, los trabajadores se concentran en las puertas de entradas y desarrollan aplausazos.

Las protestas se suceden en La Anónima, Jumbo, Cooperativa Obrera, Wall Mart y otros.

Fruto de estos reclamos, los empleados de comercio van logrando el cierre en forma total el feriado del lunes y que el martes la atención la atención sea de 9 a 18 horas. Estas protestas han tenido escala provincial, replicándose fuertemente en la sucursal La Anónima de Cutral Co.

El proceso desenvuelto en comercio es otra demostración que la defensa de la salud de los trabajadores y de la población solo puede ser ejercida por la acción organizada de la clase obrera. Apoyamos con todo la acción de lucha de los trabajadores y trabajadoras de Comercio.