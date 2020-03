Confirman primer caso de coronavirus de una trabajadora de Aerolíneas Argentinas

Se trata de una tripulante de cabina.

El lunes 23 fue confirmado el primer caso de coronavirus entre trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Se trata de una tripulante de cabina que se habría contagiado en un vuelo de cabotaje que partió desde Ushuaia y que transportaba pasajeros extranjeros provenientes de los países con más infectados.

Además de ella, hay otros cuatro trabajadores de Aerolíneas y tres de Latam internados con síntomas compatibles con coronavirus, a la espera de los resultados del test.

Como venimos denunciando, el riesgo de contagio no estaba sólo en los viajes provenientes del exterior sino también en los de cabotaje, que son utilizados tanto por extranjeros como por argentinos que hacen escala en Ezeiza para ir a sus provincias.

La gerencia de Aerolíneas no tomó prácticamente ninguna medida preventiva, mientras que el sindicato de Aeronavegantes había dispuesto que no se brindaran más servicios de catering en los vuelos de cabotaje y que el personal pudiera elegir si guardaba cuarentena. Pero las trabajadoras denuncian que hasta la semana pasada la empresa las obligaba a tomar los vuelos programados, y que si el viaje finalmente no se realizaba tampoco se les pagan los adicionales correspondientes; un reclamo que el sindicato nunca tomó.

Tras el corte en los servicios de catering la tercerizada Gate Gourmet despidió a 180 trabajadores, con la complicidad de la gerencia de Aerolíneas y el silencio de todas las cúpulas sindicales aeronáuticas.

El “heroísmo” del que tanto habla la gerencia y las burocracias sindicales sólo busca tapar las pobres condiciones de higiene y seguridad que existen en los vuelos. Las tripulantes hacen llegar denuncias que indican que los kit de higiene incluyen barbijos que no son los recomendados, solo dos pares de guantes para todo el día y una mínima provisión de alcohol en gel. Las trabajadoras reclaman que los elementos de protección sean los necesarios, y la entrega de trajes full body (para todo el cuerpo) y antiparras.

A esto se agrega el hecho de que Aerolíneas no notificó a los trabajadores que estuvieron en contacto con la compañera que dio positivo o con los que permanecen internados con síntomas compatibles al coronavirus, cuando se trata de una medida indispensable para preservar su salud y la de su entorno, y evitar la propagación del virus.

Recordemos que en el primer decreto de aislamiento para las personas que provenían de los países más afectados fueron excluidos tanto pilotos como tripulantes de cabina. Una irresponsabilidad total. También denuncian que ha habido casos de tripulantes que quedaron varados en otros países sin poder regresar a la Argentina.

Alertamos a toda la población sobre este desmanejo, que atenta no sólo contra la salud de los trabajadores aeronáuticos sino de toda la población en general.

Frente a los vuelos de repatriación que reanudará Aerolíneas desde el miércoles 25, planteamos que se deben constituir inmediatamente comités de seguridad e higiene con representantes electos por los trabajadores, con poder de veto para que no despegue un solo avión hasta que se garanticen las condiciones óptimas para toda la tripulación.