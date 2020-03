El SUTNA frente al coronavirus

El SUTNA (Sindicato Único de los trabajadores del Neumático de la Argentina) ha elaborado un comunicado donde desarrolla su posición respecto de la pandemia en curso y traza una orientación para los trabajadores. Días antes del inicio de la cuarentena centenares de trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo dejaron sus puestos de trabajo y en el neumático se cumple con la cuarentena. El problema de la garantía para todos los trabajadores respecto de sus puestos de trabajo y su salario y la lucha por garantizar la salud del conjunto de los compañeros forma parte central de la declaración. La necesidad de colocar los recursos nacionales y la producción al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y no de la ganancia capitalista están expresados en este texto que tiene el valor adicional, fija una posición sobre la situación de todo el movimiento obrero mientras la burocracia sindical se encuentra sumida a los mandatos del gobierno, de espaldas a los trabajadores. Transcribimos el comunicado:

Coronavirus

Qué debe suceder en la cuarentena

Desde el Sutna hemos estado reclamando desde un primer momento el cumplimiento en cada fábrica de las medidas de prevención, garantizando que estén en sus hogares los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo, estando en cada momento junto a los compañeros incluso en las vísperas de la declaración de la cuarentena para que cada compañero se retire con tranquilidad hacia su casa. Una vez ya con la cuarentena en funcionamiento hemos continuado con las tareas gremiales para asegurar el pago de salarios, dar respuesta a las inquietudes de los compañeros y trabajar fuertemente en mantener la comunicación entre el sindicato y los trabajadores.

Creemos fundamental que en estos difíciles momentos se deben intensificar los esfuerzos para asegurar la salud y la sustentabilidad de los trabajadores y sus familias, por eso:

El Sutna realiza un planteo a las empresas entendiendo que debe actuarse de forma inmediata, aprovechando cada día de la cuarentena, tiempo en que las fábricas están sin funcionar, para generar y poner en funcionamiento efectivo todas las medidas de seguridad y prevención que resguarden la salud de los trabajadores al llegar el momento de reanudar las actividades. Consideramos que no se puede esperar hasta la finalización de la cuarentena para que se comiencen a llevar adelante estas medidas.

Ya es por todos conocido que la cuarentena obligatoria es producto de la necesidad de ganar tiempo, buscando que no se dispare con velocidad el contagio de coronavirus, y así lograr que el sistema de salud no colapse, por tener más enfermos de los que puede tratar al mismo tiempo, en el por largo tiempo desfinanciado sistema de salud de la Argentina. También comprendemos que para poder llevar adelante la cuarentena es indispensable que estén garantizadas las necesidades básicas, como alimentos, servicios (agua, gas, luz etc.), trasporte, atención medica etc. Y por supuesto, la garantía de que cada trabajador de todos los lugares de trabajo del país cobre su salario en tiempo y forma (incluso con adelantos) y se prohíba cualquier tipo de intento de despido.

Todos sabemos que la cuarentena en algún momento se dará por finalizada. Por un lado, esto deberá estar determinado por las condiciones sanitarias que permitan atender correctamente a todo aquel que haya contraído el virus. Además, con respecto a la industria que hoy se encuentra detenida, la vuelta a la producción no debe ser a causa de las presiones de los empresarios por obtener ganancias y consideramos que se debe llegar hasta el momento que sea conveniente y necesario para toda la sociedad. En el extremo, ese momento debería ser cuando los stocks de productos que permiten que los alimentos se fabriquen y servicios esenciales puedan garantizarse puedan agotarse y, por tanto, evitar el desabastecimiento. Por ejemplo: si no hay más envases para algún alimento, se active la producción de esos envases, y luego seguirá otro stock (los materiales con los que se hacen esos envases) que se agote. Es decir, que haya una necesidad real de iniciar actividades, para que se cuente con los suministros mínimos para las familias, comprendiendo que sin esas condiciones no existe cuarentena posible.

Lógicamente esperamos que se logren contener los contagios y se aumente la debida atención sanitaria para todo enfermo, para esto, será pertinente colocar todos los recursos nacionales al servicio de las necesidades de la población. Esto es prioritario frente a la necesidad de poner en funcionamiento toda actividad, pero está claro que la posibilidad mayor es que en el momento donde se vuelva a activar las fábricas aun persistirá la existencia del virus y la posibilidad de su contagio (no se tiene perspectivas de la aparición inmediata de cura o vacuna que llegue a poder ser utilizada antes).

Por ello es fundamental que no se desperdicie un solo día. Así como es responsabilidad del gobierno reforzar el sistema de salud, adquirir gran número de respiradores y tests para detectar infectados, las empresas son responsables de utilizar este valioso tiempo para implementar medidas de seguridad y prevención, que garanticen la salud de los trabajadores para el momento en que se pongan en funcionamiento y presentar con la debida antelación un plan acorde a las exigencias sanitarias que requiera la pandemia en curso.

Son momentos donde la salud y la sustentabilidad de cada familia de los trabajadores debe ser cuidada por sobre todo, no es momento para otra cosa, el pueblo trabajador entero está observando cada expresión, cada actitud.

Pedimos formalmente a las empresas: Se inicien de inmediato las comunicaciones con nuestro sindicato para garantizar las mejores condiciones de seguridad y prevención para que al llegar el día de dar inicio a las actividades se cuente con ellas en forma efectiva.

Enviaremos notas a cada empresa.

SUTNA. Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino