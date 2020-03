Chubut: el gobierno sigue retaceando los pagos y la Celeste de ATECh levanta el paro docente

Sin mandato y sin respuestas, la burocracia aprovecha la cuarentena para deponer futuras medidas.

La crisis provocada por la pandemia en Chubut expuso en forma más aguda la situación de desmantelamiento de la salud y la educación que el gobierno profundiza con el pago sistemático de los vencimientos de la deuda externa. Mientras se mantiene el atraso en el pago de salarios, incumplimiento del aumento del salario básico del mes de enero, pago con atraso del Fonid (incentivo docente), falta de infraestructura escolar y el vaciamiento de SEROS (obra social), la docencia y el conjunto de los estatales se encuentran en un cuadro de extrema vulnerabilidad.

La pandemia no puede poner en cuarentena los reclamos de pago de salarios en tiempo y forma, sino que por el contrario, vuelve indispensable este reclamo para poder hacer frente a las necesidades que plantea el aislamiento obligatorio. La conducción provincial Celeste de ATECh, en cambio, llama a hacer un “paréntesis” y levanta el paro que la docencia sostiene desde el inicio del ciclo lectivo. Se excusan en que no hay mandato para sostener el paro, cuando tampoco hay mandato para levantarlo. En cambio las condiciones que originaron el paro no solo no cambiaron sino que se agravaron ante la pandemia. Frente a esta situación la Lila, en sus comunicados, no plantea la exigencia de continuidad de la medida.



Para justificar esta medida ante sus bases, la conducción Celeste de ATECh señala que hay ciudadanos que “sí están en condiciones laborales precarias”, en cambio los docentes “más tarde que temprano, vamos a cobrar nuestro salario y lo que nos deben”. Desde Tribuna Docente denunciamos que el gobierno deja abandonados a desocupados, cuentapropistas, monotributistas, pero también denunciamos la precariedad en que se encuentra un gran sector de la docencia con cargos y horas caídas, imposibilitados de tomar nuevos cargos, entre otras situaciones que obligan a una respuesta inmediata de parte del gobierno. Decir que “más tarde que temprano, vamos a cobrar” es una burla para toda la docencia que hace más de dos años lucha contra el pago escalonado.

En el marco de esta crisis el bloque PJ-Frente de Todos elevó una nota al gobernador pidiendo que se priorice a los trabajadores de salud en el pago de los sueldos, como así también a los jubilados. En declaraciones radiales, Santiago Goodman, secretario general de ATECh, hizo el mismo planteo. No solo quieren aceptar el pago escalonado por rangos salariales, sino sectorizado, dejando postergado a los docentes y el resto de los estatales. ¡Esto no soluciona nada!

Con el levantamiento del paro la conducción de ATECh está levantando el reclamo de pago en tiempo y forma al gobierno. Necesitamos comenzar con un verdadero plan de lucha, apenas las condiciones lo permitan, con la convocatoria a un plenario provincial de delegados para discutir de conjunto una salida a esta crisis.



En Chubut queda bien claro que solo estaremos en mejores condiciones de enfrentar la pandemia si seguimos luchando por nuestras reivindicaciones. Es urgente que se vuelquen todos los recursos de la provincia a resolver la crisis sanitaria, sin afectar a los trabajadores de los otros sectores. Para eso, necesitamos la suspensión del pago de la deuda externa, usuraria e ilegítima, así como la implementación de impuestos al gran capital, como PAE, Aluar, Benetton y todas las grandes empresas, que deriven en presupuesto para salud y educación ya.