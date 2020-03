Choferes de transporte El Petróleo paran por elementos de higiene en Cutral-Có

El jueves 25/3 los 16 choferes de la cooperativa de transporte El Petróleo, del recorrido urbano, pararon el servicio en reclamo de elementos de higiene y seguridad para poder cumplir el protocolo ante la pandemia por Coronavirus.



El servicio de pasajeros de media distancia que recorre desde Zapala a Neuquén - con escala en Cutral-Có - fue suspendido hasta el 31 de marzo producto del decreto nacional por cuarentena de servicios no esenciales. Pero los choferes del servicio urbano cumplen su jornada de trabajo sin acceder a una reducción horario y, hasta esta lucha, sin elementos de higiene. Los choferes “del urbano” pararon por un día, sosteniendo únicamente la línea que circula por el Hospital Complejidad VI. De esta forma se daba garantía a trabajadores de la salud y pacientes a poder acceder a la atención hospitalaria.



Producto de esta medida de fuerza, la presidencia de la cooperativa garantizó barbijos, alcohol en gel, guantes, etc; lo cual en tiempos de pandemia puede ser de vida o muerte.



La incertidumbre, se abre ahora para los choferes y auxiliares de media distancia. Estos 20 trabajadores, que revistan como monotributistas, están a la expectativa sobre si la dirección de la cooperativa cancelará o no los salarios que corresponden a Marzo.



En el peor de los casos se deberá replicar el método del paro de los choferes del urbano, que organizados, han conquistado los elementos de higiene para un trabajo esecial y expuesto al COVID-19.

El control obrero y popular ante el coronavirus comienza a ponerse a prueba.



