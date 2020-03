Dos visiones antagónicas de la situación en las viñas en Rivadavia-Mendoza

Los aprietes del intendente y el testimonio de los obreros forzados a trabajar.

El intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, un empresario ligado a la industria vitivinícola, salió al cruce estos días del planteo de la Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas) de que los y las trabajadoras viñateras no asistan al trabajo, por falta de condiciones de higiene en el marco de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. “Los sindicatos son los que no quieren trabajar. Los trabajadores no se han opuesto. Hay que aprovechar el momento de la producción. El virus mata, pero el hambre también”, declaró el intendente. Y añadió: “es el momento más importante de la cosecha, los trabajadores saben que es la posibilidad de hacer una diferencia económica. Las medidas de seguridad están”, dijo.

El planteo del intendente es falso. Los trabajadores no asisten gustosamente a sus puestos de trabajo, sino presionados. Por otra parte, el intendente oculta que algunos cosechadores están cobrando con cheques y muchos trabajadores han denunciado en Facebook que no cobran desde enero.

Se sabe que los empresarios de la vitivinicultura no pagan lo suficiente, los montos del pago por tacho son los mismos del año pasado y los que cosechan saben que el trabajo de levantar la uva nunca es garantía de una “diferencia económica” -como promete el intendente- y mucho menos de salubridad. Los mismos trabajadores son los que se proveen de agua y comida y hasta hace algunos años se denunció el trabajo esclavo de algunas fincas del interior. El intendente dice que se están cumpliendo las normas, pero se transportan hasta 30 empleados amontonados en un camión para poder llegar a la finca (ver imagen).



El rol de Foeva

Si bien Foeva ha llamado ahora a un cese de actividades, históricamente se mantuvieron al margen de las reivindicaciones de las bases de las y los trabajadores de viña (salario, el control de aportes en blanco, horas de trabajo y baja de la edad jubilatoria, entre otros), siendo funcionales a la patronal vitivinícola. Y no han convocado a la deliberación de los trabajadores para poner en pie un plan de lucha.

Las denuncias de los trabajadores son contundentes y desmienten las patrañas del intendente acerca de las supuestas condiciones de seguridad. Una obrera vitivinícola de Medrano, departamento de Rivadavia, le explicó a Prensa Obrera que “estamos cosechando y no hay protección para nadie, y nadie viene a controlar a los patrones, piensan en ellos y su dinero”.

“La patronal -añade- lleva poca agua y hay un solo vaso para todos. Yo llevo mi agua, pero veo eso, y la gente no se da cuenta de lo mal que le hacen. Hacemos cola con el tacho cargado y nadie respeta la distancia. Les pedí que nos dieran barbijo, pero, como no había en la farmacia de Medrano no nos podían dar”.

Una trabajadora vitivinícola de la Libertad, también del departamento de Rivadavia, nos dice que “estamos igual que antes, no cambió nada, nos siguen pagando igual y no hay seguridad ni higiene. Todavía hay cuadrillas que vienen en camión, sin ninguna protección. Acá nadie controla a los patrones”.

Nuestra salida

Como hemos marcado en artículos anteriores solo existe una salida a esta situación y es un programa de los trabajadores que comience rechazando el pedido de la patronal para que se mantenga la cosecha de manera efectiva. Que los obreros de viña puedan cumplir la cuarentena en sus casas. Provisión de elementos de seguridad e higiene para sus familias. Implementación inmediata del seguro inter-cosecha igual a la canasta básica familiar para los y las trabajadoras que estén tanto en negro como en blanco. Prohibición de despidos y suspensiones, en la línea de una reorganización de toda la actividad agraria en base a las necesidades del conjunto de la población, estableciendo las mismas bajo el control de los trabajadores y pequeños productores. En otras palabras, la tierra para quien la trabaja.