La Legislatura porteña y el ajuste a los docentes bajo la cuarentena

Excluyen a la izquierda del debate.

El día viernes 27 de marzo, de manera virtual, se realizó la reunión de diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña.

La situación, ya de por sí compleja para la población de la CABA, se ve agravada de manera exponencial por la pandemia. La crisis sanitaria tiene múltiples y lamentables combinaciones que golpean con mayor crudeza en los sectores más empobrecidos: los problemas alimentarios, de vivienda y de trabajo precario.

Desde que se estableció la cuarentena obligatoria, los núcleos centrales de preocupación de docentes y familias son la desocupación docente (ceses de cargos), la falta de cobertura de la obra social, la falta de continuidad del plan fines y alimentario, fundamentalmente en las barriadas populares.

El diputado Gabriel Solano, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quien días atrás llevó estos acuciantes problemas al propio Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta; también los presentó ante el presidente de la Comisión de Educación y de los bloques mayoritarios de la legislatura.

El resultado de la reunión abre alertas para el conjunto de la comunidad educativa. El diputado informante Straface (presidente de la Comisión e integrante del bloque Cambiemos) señaló que tuvo una reunión con sindicatos docentes -excluyendo al combativo sindicato Ademys- ante los cuales se comprometió a no efectuar ceses hasta el reinicio de los llamados a actos públicos. Sobre esto no hay acta ni resolución firmada, lo cual plantea la preocupación al respecto de la posibilidad de que esto genere deuda a los docentes y luego se efectúen descuentos ya que por la vía administrativa, al vencimiento de licencias automáticamente cae el suplente no pudiendo coexistir dos docentes sin licencia percibiendo un salario por el mismo cargo. Sobre esto llamamos la atención y exigimos un compromiso escrito que no comprometa futuros salarios docentes. En este sentido Solano planteó la necesidad de que todo docente desocupado perciba un salario docente de cargo testigo y el pago a quienes no pudieron efectuarse el alta de sus cargo, como en el caso de miles de docentes curriculares.

Otro problema que señaló el diputado del PO-FIT es el inconveniente en el trabajo virtual, la flexibilidad y precarización que esto implica para la docencia y la brecha digital abierta entre los estudiantes de los distintos niveles educativos, abonando a la profundización de la segmentación educativa.

Sobre el problema de la continuidad del Plan Fines, el oficialismo, señaló nuevamente que la continuidad del plan tal como existe hasta ahora depende de la firma del gobierno nacional pero que se revisarían los casos urgentes de los docentes del programa en que se precise la cobertura de salud.

Días antes de la declaración de la pandemia, docentes y estudiantes del programa se movilizaron a exigirle al ministro de Educación nacional, Trotta, la firma de la continuidad, quien se comprometió a resolver el problema en cuestión de días. Sin embargo al día de la fecha los docentes continúan sin cobrar desde el mes de diciembre y ahora sin posibilidad de tomar cargo por la suspensión de los actos públicos.

Sobre el punto de alimentos y bolsones de comida, alcanzarían al conjunto de los estudiantes del área de Educación Especial; para el área de Inicial y Primaria serían sólo para quienes hayan tramitado la beca y les haya sido otorgada. Hay que señalar que las familias vienen denunciando el periplo que implica este trámite y que en infinidad de casos les es denegada dicha solicitud. Es decir que partimos de un beneficio retaceado e insuficiente. Por otro lado, la entrega será centralizada en algunas escuelas siendo esto una traba al momento de realizar el retiro, ya que esto combina el problema de la distancia y la cuarentena, y los apremios policiales en los barrios más necesitados cuando los vecinos salen a la calle.

Por el conjunto de los problemas señalados, y ante la gravedad de la situación, es de primer orden incluir en las reuniones virtuales de la Comisión a representantes de los sindicatos docentes y referentes de los distintos sectores educativos.

Reclamamos una resolución escrita y firmada por Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, de no cese de docentes, sin que esto generen deuda posteriores; salario mínimo docente para docentes que no tengan cargo a febrero 2020; pago de los cargo EDI; pago de salarios a docentes que ven afectada el alta de sus cargos por la pandemia; bolsones para todo estudiante de maternal, inicial, primaria, media y terciario y sus familia que lo requieran.