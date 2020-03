Neuquén: el Ministerio de Educación “ahorra” en la comida de las y los estudiantes

La Directiva de ATEN pone al sindicato al servicio de la política del gobierno.

El TEP, la agrupación kirchnerista que dirige el sindicato de las y los trabajadores de la educación de Neuquén, emitió un comunicado en el cual anuncia que ha puesto al sindicato “a completa disposición de la Emergencia Sanitaria para salvar vidas”. Pero, en realidad, el TEP termina poniendo al sindicato “a disposición del Comité de Emergencia” formado por el gobierno, que no demuestra ningún interés en salvar vidas.

El Comite de Emergencia del gobierno no solo no aporta soluciones frente a la Emergencia Sanitaria sino que, por el contrario la agrava, comenzando por la decisión del Consejo Provincial de Educación (CPE) de enviar escasas raciones a las escuelas (le piden a los directivos que informen solo los casos mas desesperantes), pidiendo que sean los docentes los que decidan quienes comen y quienes no.

El CPE a pesar de que los fondos para merenderos y comedores y las partidas de limpieza están ya votadas en el presupuesto 2020, pretende ahorrar reduciendo los montos erogados con esas partidas.

“La vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Ruth Flutsch, indicó que en la provincia hay 164 comedores escolares, la mayoría en escuelas primarias o zonas rurales. En aquellas situaciones donde no exista lugar suficiente para comer en la escuela “se entrega la comida para que se la lleven a sus casas”. (RN, 17/03/2020). Sin embargo no se registra el envío de viandas a domicilios hasta ahora.

Con este ejemplo que el TEP conoce muy bien, poner al sindicato al servicio de un Comité de Emergencia del gobierno, es avalar la miserable conducta ante el hambre que lleva adelante nuestra patronal.

El TEP, en lugar de exigir al CPE y al Ministerio de Desarrollo Social (integrante del Comité de Emergencia) que entreguen la cantidad suficiente de viandas, comida y elementos de higiene en las barriadas donde viven nuestros estudiantes y sus familias (que es lo que reclama Tribuna Docente), se somete a la politica de ese Ministerio.

El seguidismo a la política oficial nacional, argumentando “un Estado presente”, termina en un nuevo capítulo del seguidismo al MPN, tal y como se manifestó en la reciente votación en la Legislatura, donde el Frente de Todos (donde participa el TEP), aprobó un nuevo endeudamiento con los fondos buitres, bajo la cobertura de la “emergencia sanitaria”, por u$s140 millones y que otorgó al gobernador una serie de superpoderes para hacer y deshacer sobre partidas.

El Estado sí “está presente” ante la pandemia, pero en los operativos policiales de intimidación social, y no en la ayuda social efectiva o poniendo límites a los atropellos patronales y a los despidos o suspensiones sin salario como se anuncian por miles en la industria petrolera.

El “Estado presente” es en defensa de los negreros y hambreadores, respondiendo a su carácter de clase.

Con el gobernador habilitado para tener todos los mecanismos de poder en sus manos, en las barriadas siguen careciendo de garrafas, agua potable, comida, pero sobran los milicos.

El TEP no ignora esto, por lo que el sometimiento de la estructura del sindicato a la política del gobierno es un acto consciente de subordinación política.

¡Que ATEN le reclame al CPE la provisión de conectividad y notebooks para docentes y estudiantes que no la posean!

¡Por el cobro en tiempo y forma de los salarios de aquellas/os docentes que por la suspensión de clases no pudieron tomar posesión de sus cargos y la continuidad, con salario, de aquellos que cesaron sus licencias previo a la pandemia y no pudieron tomar horas o cargos. ¡Por un complemento salarial para que ningún docente reciba mensualmente menos de $ 30.000 ante la imposibilidad de acceder a nuevas horas o cargos!

¡Que el TEP ponga la estructura y recursos sindicales, al servicio de una organización independiente que le exija al Estado de la provisión de comida, insumos de higiene, garrafas y una indemnización a la desocupación forzoza de $30.000 a quienes no tienen hoy forma de asegurar su sustento!