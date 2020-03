"Antes del coronavirus, trabajaba en cinco casas y no me alcanzaba, ahora ni eso"

Entrevista a tres trabajadoras del servicio doméstico

Desde Prensa Obrera nos pusimos en contacto con Aylén vecina del barrio 1-11-14 de Bajo Flores, Tere de Villa 20-Villa Lugano y Librada de Villa Fátima -Soldati todas trabajadoras de casas particulares para conocer cuál es su situación actual frente a la pandemia.

PO:- Sos empleada doméstica, contanos: ¿dónde y por cuanto estas laburando?

Aylén:- Yo trabajo en una casa como empleada doméstica 32 horas semanales por $130 la hora, no llegó a los $17000 al mes. Cobro la AUH por mi nena... pero cuesta llegar a fin de mes, a veces ni llego y tengo que pedir prestado. Y no puedo agarrar más trabajos porque estoy estudiando a la noche para terminar la secundaria.

Tere:- Yo tengo varias casas. Una en blanco pero tuve que renunciar porque no me querían reconocer y pagar las vacaciones. Después tengo otro trabajo en blanco que son poquitas horas, 2 veces por semana un total de 6 horas que ahí me pagan bien, por encima del convenio. Después tengo 3 casas más pero en esos trabajos me tienen en negro.

Librada:- La verdad que estamos pasando por una situación muy difícil porque yo trabajo por hora y mi marido trabaja por día y no tenemos un ingreso mensual. Por ahora, sobrevivimos con alguna mercadería del comedor del barrio en el que participamos junto al Polo Obrero pero ya se nos está acabando y está difícil la cosa. Yo tengo varias casas pero todo en negro. En Lugano me pagan $150 la hora, en Palermo $200 pero tengo más viaje y gasto más en el transporte.

PO:-A partir de la declaración de aislamiento social y preventivo, ¿cómo se vio afectado tu trabajo?

Aylen:- Y yo como estoy en blanco voy a estar cobrando... pero me pagan $2500 menos este mes por la cuarentena. No tengo sueldo fijo así que si hay días que no voy o los feriados no me los pagan.

Tere:-Yo sólo voy a cobrar por la casa que tengo en blanco, es un problema porque son sólo $6000. En los lugares donde estoy en negro directamente no me van a pagar nada. Me llamaron, me dijeron que no vaya y quizás me hacen recuperar yendo 2 veces por semana pero hasta que no se levante la cuarentena no. Así que no sé... Tengo que ver si puedo acceder a los $10.000 del subsidio, espero que me salga porque mi hijo está en blanco aunque gana menos de $12.000. No alcanza para nada.

Librada:- Yo estaba trabajando en 5 casas hasta el coronovirus. Cuando salía del trabajo le compraba leche y alguna galletita para mis nenes y me sobraba muy poco. Ahora ni eso. Y no sé cuándo voy a poder volver a trabajar.

Ante la pregunta de si la organización gremial Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares está actuando frente a la actual situación o incluso ante la informalidad del trabajo en negro que es moneda corriente el sector todas las compañeras coincidieron en que el mismo no hace absolutamente nada y que hay un total desconocimiento sobre sus derechos laborales.

El 3 de abril de 2015 se promulgó la ley del convenio o régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares pero desde su creación el "sindicato" no empadrona ni promueve ninguna acción por el blanqueo de las trabajadoras no registradas y la grilla salarial no sólo es la más baja de todos los convenios ¡incluso llega estar casi un 50% por debajo de lo que se paga "en negro"!

Frente a la vulnerabilidad y necesidad a la que están expuestas las compañeras el "Sindicato" se limitó en sus redes sociales a llamar un diálogo entre empleadas y patrones y a "instar" a los patrones a que adelanten a marzo la 2da cuota de un miserable aumento que totaliza 10% de los salarios. O sea que lo que debería ser una organización sindical y colectiva deja a las trabajadoras en una negociación individual en situación de absoluta desventaja.

Existen más de 500.000 empleados de servicio doméstico, de ellos más del 95% son mujeres, un 75% de trabajadoras no registradas en este sector, gran parte migrantes (40% según estadística sobre SDHP del GCBA en 2016), la mayor flexibilización laboral avanza a través de apps como zolvers. A pesar de estas cifras publicadas por distintos organismos como la OIT, ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de las Mujeres de la Nación toman ninguna acción en defensa de estas trabajadoras, que quedan desamparadas frente a la crisis del coronavirus.

Desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras nos ponemos al servicio de denunciar todos los atropellos que sufren las mujeres del servicio doméstico para poner en pie una verdadera organización independiente de las trabajadoras de casas particulares.

Por trabajo en blanco

Por un salario mínimo acorde a la canasta familiar

Por cumplimiento de las licencias con goce de sueldo y sin descuentos para todas

Por un subsidio de $30.000 hasta el fin de la cuarentena para las trabajadoras en negro