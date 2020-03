Schiaretti: otro ataque al salario, a los derechos de la docencia y a los reclamos de las mujeres

El gobierno descuenta la jornada de paro por del Día internacional de la mujer trabajadora.

El paro por el Día internacional de la mujer trabajadora, que este año se desarrolló el 9 de marzo, se coló en Córdoba con el reclamo salarial. Durante la semana previa, se producían asambleas escolares y de delegadxs que rechazaron de manera contundente y casi inédita la propuesta de Schiaretti- Monserrat (secretario general del sindicato docente, UEPC). En el mandato de la asamblea de delegadxs de Capital, junto al rechazo y al plan de lucha, se exigía el paro del 9 de marzo. La conducción de UEPC nunca apoyó ese reclamo; durante las huelgas internacionales anteriores que el movimiento de mujeres impuso, la celeste nos mandó a las aulas a reflexionar sobre la efeméride. Este año no pudo hacer oídos sordos debido a que las acciones de las mujeres no le dieron tregua, pero transfugueó el paro del 9 como parte del plan de lucha por el salario, a pesar de negarse a establecer acciones concretas contra Schiaretti para enfrentar la propuesta salarial misérrima y de ataque a las jubilaciones.

Así las cosas, en plena pandemia y sin haber visto un solo peso de aumento frente a la inflación de enero, febrero y marzo, el gobierno descontó el paro del 9 con los salarios de marzo. Los y las docentes sobrecargadas de trabajo virtual y en algunos casos sin cobrar, ni poder acceder a cargos u horas, reciben esta estocada. Además de golpear el derecho a huelga, Schiaretti actúa de manera maliciosa y patriarcal porque hace un ataque no a cualquier paro, sino al que les trabajadores hemos defendido e impuesto para luchar contra los femicidios, la violencia hacia las mujeres, el derecho al aborto legal y por supuesto contra todos y cada uno de los derechos de las mujeres trabajadoras que, en el caso de la docencia, son la inmensa mayoría. Con la alarmante cifra de 11 femicidios en 10 días, el gobierno descuenta una huelga que se llevó adelante para enfrentar ese flagelo. Otra violencia inaceptable por parte del Estado.

La falta de pronunciamiento por parte de UEPC completa el cuadro antes explicado; no defienden el derecho a parar y al no descuento, por lo tanto, no exigirán su devolución.

Exigimos la inmediata devolución del descuento por el paro del 9 de marzo y el pronunciamiento de UEPC. Comenzamos desde ahora una campaña para lograrlo, así como estamos defendiendo un aumento de emergencia por la inflación de enero, febrero y marzo hasta tanto se obtenga la firma del acuerdo salarial, que mandatamos no sea inferior al 30%.