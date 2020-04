“En Nordelta nos amenazan con despidos”

Entrevistamos a un trabajador de un local de comidas del barrio privado Nordelta, ubicado en el distrito de Tigre, el cual es uno de los negocios inmobiliarios más importantes del distrito donde cientos de trabajadores concurren diariamente y realizan su actividad de forma precarizada con la complicidad del Municipio de Tigre, responsable de las pésimas condiciones laborales que sufren diariamente los trabajadores del barrio privado.

Este testimonio retrata la situación laboral en Nordelta en el contexto de la crisis sanitaria y económica que padecen los trabajadores actualmente donde las patronales no pagan los salarios, no garantizan las condiciones de higiene y seguridad y amenazan con despidos a sus empleados. Por esto es indispensable que el gobierno nacional decrete la prohibición de los despidos y las suspensiones que debe incluir la estabilidad del trabajador informal que denuncie su despido, garantizando su reincorporación y la estabilidad laboral, lo que adicionalmente contribuirá a un blanqueo masivo de trabajadores.

-¿Como es la situación actual en Nordelta? ¿Que locales están trabajando?

-Dentro de Nordelta, la mayoría de los locales de comida y restaurantes están trabajando con delivery (entrega a domicilio) y take away (retiro en el negocio). En el restaurante donde trabajo, actualmente estamos yendo unos cinco empleados, de un total de quince. A los que no pueden concurrir les piden que soliciten una licencia sin goce de sueldo.

-¿Que medidas de seguridad e higiene implementa Nordelta?

-En cuestiones de seguridad e higiene no se implementa ninguna precaución. Nos tendrían que garantizar las condiciones esenciales para trabajar en esta situación como guantes, barbijo, lavarse las manos cada 1 hora y cada 30 minutos que nos pongamos alcohol en gel. Nada de esto se cumple en los locales de Nordelta.

-¿Se cumple con el pago en tiempo y forma de los sueldos?

-Donde yo trabajo no se cumple el pago en tiempo y forma, siempre fue problema eso y con esta situación ya se están abusando. Al día de la fecha no terminaron de pagar los sueldos de mes de febrero. Se agarran de esta crisis para aplicarnos un ajuste a todos los trabajadores.

-¿Hubo despidos o suspensiones dentro de Nordelta o en los negocios que allí trabajan?

-A varios compañeros les comentaron que va a haber despidos. Es una amenaza que se utiliza para que no reclamemos sobre nuestros sueldos y condiciones de trabajo.