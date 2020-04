Petroleros: Pereyra, no aclare que oscurece

Las petroleras y la burocracia preparan una fuerte reducción salarial.

El secretario general del sindicato petrolero de Neuquén, Rio Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, se encuentra en negociaciones con las cámaras empresariales para llevar adelante un recorte salarial para miles de petroleros: las patronales proponen rebajar un 50% y la dirección del sindicato aceptaría un porcentaje similar.

Pereyra ha salido a aclarar que la noticia de que el sindicato busca una reducción salarial a cambio de los puestos de trabajo se trata de una campaña de “la prensa amarilla que busca embromar a la gente”. Pero en su desmentida, Pereyra confirma su estrategia. El mismo, señala que “estamos buscando que los compañeros que hoy están excedentes ingresen en el proceso de preventivo de crisis, tal cual lo dice la ley 20.744 artículo 223 bis”. Y tal cual lo dice este precepto legal, las patronales se encontrarían habilitadas a abonar una parte del sueldo en forma no remunerativa, es decir, una drástica reducción del salario. Cabe aclarar también que no es inocente la referencia a que las negociaciones alcanzaran al sector “excedente”, ya que fue el propio Pereyra quien señaló, en el mes de febrero, que en Vaca Muerta hay 3.000 petroleros “excedentes”

Por último, Pereyra hace referencia a la estrategia del 2008, donde en aquella oportunidad los pulpos petroleros pagaron en forma no remunerativa un 70% del salario. Este esquema permite que las empresas, además de pagar menores salarios, no abonen los aportes patronales, contribuyendo a un desfinanciamiento del Anses.

El audio “aclaratorio” de Pereyra se suma a otra declaración en la cual marca su maniobra “para defender los puestos de trabajo”. Días atrás también enfatizó que "Hay que trabajar en que se mantengan los puestos de trabajo con acuerdos como los que hicimos en el año 2008, no hay otro camino. Acá no está el camino de la huelga, el paro, o el corte de ruta. Hay que acordar todos juntos para sacar esto adelante". Esto no representa ninguna novedad y retrata de cuerpo entero una historia de entrega en el gremio.

Recordemos que la propuesta de reducción salarial fue realizada y difundida por Javier Melcer, gerente general de la Cámara de Empresas y Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). Con esta iniciativa no solo presionan por el fin de la cuarentena, sino que además buscan mayores concesiones por parte del Estado. Es que el sector energético, que fue beneficiado por enormes subsidios y una adenda flexibilizadora que terminó con la vida de 8 obreros en 15 meses, ahora intenta lograr la dispensa del pago de impuestos, rebajas o eliminación en el pago de regalías, la aceptación masiva de los llamados preventivos de crisis y descomunales subsidios que tendrán expresión en el llamado barril criollo, que no es otra cosa que el Estado nacional sosteniendo un precio de referencia para el barril por encima de los 54 dólares. Todo esto en medio de la pandemia que ha colocado a millones de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La estrategia patronal necesita más que nunca una respuesta obrera. La crisis la tienen que pagar las petroleras, porque son ellas las que tienen espaldas para soportar el párate por la cuarenta. Ni los puestos de trabajo ni el salario pueden ser la moneda de cambio. Rechazamos la entrega que prepara Pereyra, oponiéndole un claro programa: reparto de las horas de trabajo sin afectar salario, lo que en la industria petrolera seria darle curso al diagrama “1 x 1” (un día de descanso por cada día de trabajo); apertura de los libros de contables, ya que esta elemental medida demostraría que las patronales tienen espaldas para hacerse cargo de los salarios; comités obreros de seguridad e higiene, máxime si termina por levantarse la cuarentena. Más que nunca es necesario levantar con fuerza la nacionalización integral y sin pago de toda la industria energética.