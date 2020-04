Córdoba: el recortazo salarial que prepara Schiaretti

El gobierno provincial ha sido el primero en anunciar que el recorte de salarios no solo abarcará a la planta política, sino que se extenderá al conjunto de los trabajadores dependientes del Estado. Distintos funcionarios afirmaron que los sueldos de marzo se pagarán con normalidad, pero para abril se pergeñan recortes en los haberes que llegarían hasta el 30%. Según los trascendidos la formula sería la siguiente: “a mayor sueldo, mayor recorte”; lo que en los hechos significa un recorte generalizado, segmentado eso sí, pero para todos. En esta política seria secundando por el gobierno municipal del peronista Llaryora.

La crisis financiera del Estado provincial, que se preveía para el 2021 por el exponencial endeudamiento en dólares que Schiaretti impulso durante el gobierno macrista, definitivamente se ha precipitado y por varios costados. Por un lado, se pronostica una caída de la recaudación para el mes de abril del 20% nominal con respecto al mismo período de 2019, lo que significa una caída real superior al 45% si contamos la inflación. Se establece un salto en la tendencia que teníamos hasta el momento donde la recaudación había retrocedido veinte meses consecutivos en términos reales, con caídas de entre el 6% y el 10%.

Por otro costado, se agrava el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones como resultado de la política de Schiaretti dirigida a destruir los derechos previsionales de los trabajadores cordobeses. Durante el 2019 la Caja tuvo un déficit de 17.772 millones de pesos, saldada en dos tercios por el gobierno nacional. Para 2020 se calcula que el déficit rondará los 30 mil millones. Era intención del gobierno local que la Anses siguiera cubriendo el mismo porcentaje, es decir, unos 20 mil millones, pero Fernández desembolsó el 20/3 la primera cuota solo por 617 millones lo que hace un total anualizado aproximado de 7.400 millones. Si bien posteriormente se debe discutir una actualización, la brecha parece bastante grande.

Mientras crecen los rojos, también se cierra el endeudamiento que venía siendo uno de los principales sostenes de la provincia. Hay que recordar que la deuda creció cerca de 1.000% desde 2016. Con un riesgo país en 4.000 puntos, los efectos de la pandemia y la crisis económica más general, al gobierno se le van cerrando los caminos. De ninguna forma gravará la enorme renta de los pools sojeros o de los grandes monopolios industriales que operan en la provincia, o de la especulación financiera o inmobiliaria; para ellos gobierna. Así las cosas quedan dos opciones: Un salvataje del gobierno nacional, mediante mayor emisión monetaria, que la prensa adicta ya empezó a reclamar; o el robo a trabajadores y jubilados.

El anuncio de Schiaretti fue tan brutal que hasta la burocracia sindical más adicta tuvo que salir de inmediato a rechazarlo. El secretario general de la CGT Regional y legislador oficialista, José Pihen promovió un comunicado de esa organización con el título “en la emergencia no tocar los salarios". También rechazaron la UPS (personal superior) y Uepc (docentes). Es importante resaltar que esas conducciones sindicales vienen entregando en forma alevosa el salario de docentes y estatales. El SEP de Pihen arregló un acuerdo miserable del 9% al básico en tres cuotas por seis meses, en medio de la cuarentena. La conducción de Uepc, que fue derrotada ampliamente en las asambleas de delegados cuando puso a votación la propuesta del gobierno, maniobra actualmente para imponer un acuerdo del 6% en tres cuotas. Todas esas negociaciones tienen en común la rebaja de los aportes personales de los trabajadores a la Caja de Jubilación, pavimentando el camino hacia la armonización jubilatoria.

El rechazo de esas conducciones es una simple pose, pues ninguna siquiera atinó a mencionar la palabra lucha. Lo que preocupa es un inminente levantamiento del movimiento de trabajadores que no podrá ser contenido con las maniobras que hasta ahora desarrollaron gobierno y burocracia sindical. Para ese levantamiento, y también para la grave situación social que se vive en las barriadas más pobres como consecuencia de la pandemia, se está preparando el gobierno que ha conformado un ente represivo (Centro de Operaciones de Emergencia) con la policía, el ejército, gendarmería y la fiscalía; al cual se han sumado ahora Cambiemos y la UCR. Se preparan para el robo a mano armada.

La clase obrera debe marchar al paro y a la lucha. Un programa único se impone: No al recortazo, salario básico inicial de 40 mil pesos y cláusula gatillo, que todo funcionario no cobre más que el haber de un trabajador, 82% móvil para los jubilados, no a la armonización y defensa de la caja provincial, que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Impulsemos asambleas en todos los lugares de trabajo y un congreso de bases de toda la docencia y los estatales para levantar una gran fuerza que derrote a los ajustadores.