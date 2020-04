La patronal de los free shops quiere rebajar 30% los salarios 

Se trata de la empresa Dufry, líder mundial en el rubro, que en 2019 ganó U$S 900 millones.

En una nota elevada al sindicato (APA) el pasado 28 de marzo, la empresa Dufry, que explota la concesión de los free shops en los aeropuertos argentinos, planteó una reducción del 30% en el salario de sus trabajadores.

Días antes, en una carta enviada a su personal, el CEO de la compañía para Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay les pedía a los trabajadores “entrega y sacrificio”, relacionando la defensa de las fuentes laborales con la salud financiera de la empresa, cuyas acciones se han derrumbado un 50% en lo que va del año.

Pero, lo que no dicen en esa carta es que en 2019 la facturación de la empresa fue de más de U$S 9.290 millones y su rentabilidad superó los U$S 900 millones.

La compañía tiene dinero suficiente como para afrontar el pago completo de los salarios y lo que buscan es imponer un ajuste, aprovechando la crisis, para extorsionar a sus trabajadores con el planteo de que si no quieren despidos, tienen que aceptar una reducción salarial.

Hay que destacar que mientras el CEO se muestra preocupado por la “salud financiera de la empresa”, esta preocupación nunca llegó a la “salud de los trabajadores”. Resulta que en plena pandemia por el coronavirus, el free shop de Ezeiza seguía abierto, atendiendo a pasajeros provenientes de Italia, España, China, Estados Unidos y todos los países alcanzados masivamente por el coronavirus.

Sólo la decidida acción de los trabajadores, que tomaron medidas de fuerza para protegerse, pudo forzar el cierre del local para pasajeros provenientes de esos países.

En menos de dos semanas de cuarentena, las patronales aeronáuticas ya han avanzado en despidos en Gate Gourmet (que prepara la comida que se sirve en los aviones) y GPS (seguridad privada) y han planteado reducciones salariales en Latam (50%), Flybondi (50%) y ahora en Dufry.

La conducción de APA rechazó la propuesta formulada por la empresa de rebaja salarial, lo que no quita que la patronal insista con otra propuesta o que pretenda avanzar con despidos o suspensiones de personal más adelante.

En un comunicado de prensa, la directiva de APA informó que en la actividad aerocomercial hay varias empresas con propuestas de reducción salarial o despidos, aunque no detalla cuales.

Necesitamos la convocatoria a asambleas en todos los sectores (de manera on-line o presenciales cuando los compañeros sigan acudiendo a sus lugares de trabajo) para que se informe el estado de situación y discutir cómo enfrentar el intento de las patronales de descargar la crisis sobre los trabajadores.