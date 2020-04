CABA: docentes desocupados y una pandemia que potencia la situación

La emergencia por el Covid-19 arrojó a miles de trabajadores a la miseria. Y la docencia, que ya viene golpeada por sucesivas paritarias a la baja, no es ajena: docentes de Inicial y Primaria, no pudieron acceder a puestos de trabajo por falta de actos públicos, que fueron suspendidos por la emergencia sanitaria. Lo mismo sucede con los docentes del Área de Media y en el Área Curricular de Materias Especiales, en donde el incumplimiento en el cronograma de concursos y retrasos en los actos públicos agravó aún más la situación. Incluso docentes ganadores de Concurso de Acumulación no han podido tomar posesión de sus cargos por retrasos del gobierno y por lo tanto ¡no cobran! Así es que, docentes sin cargo o con sólo algunas pocas horas no saben cómo van a hacer para enfrentar esta prórroga de aislamiento social preventivo cuando no tienen para comer.

Aspirantes a la docencia sin ingreso

Por otro lado, los aspirantes a ingresar a la docencia en CABA tampoco podrán acceder a ningún cargo. Carecerán de las certificaciones o titulaciones necesarias para inscribirse ya que los Centros Educativos de Nivel Superior han postergado las mesas de examen y entrega de títulos hasta nuevo aviso. El gobierno, mientras tanto, pretende llevar adelante la inscripción Complementaria, que les permitiría este año acceder a algunas horas, con una extensión de los plazos casi absurda, por lo mínima.

Sueldo mínimo garantizado para toda la docencia

Los maestros ya están rascando la olla y la cuarentena no lleva ni veinte días. Educadores desocupados o subocupados se anotan para el subsidio cada vez más insuficiente de $10.000 que ofrece el gobierno nacional. Es una verdadera catástrofe.

Ante la situación creada por la pandemia de coronavirus y la cuarentena preventiva, que ha significado suspender las clases y suspender el funcionamiento corriente de toda la vida relacionada con la educación desde Tribuna Docente y el Partido Obrero exigimos:

Sueldo mínimo garantizado de $32.800 a todos los docentes desocupados que cesaron en sus cargos o cuyo cargo u horas no lleguen a ese monto. Este pago de emergencia debe mantenerse hasta que termine la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid.19

Cobro de haberes de aquellos docentes titulares que no hayan podido realizar la toma de posesión de los cargos a los que accedieron por titularización, acumulación, traslado, o permuta. Sin afectar el cobro de los docentes suplentes e interinos que actualmente ocupan el cargo, que continuarán percibiendo haberes hasta que finalice la situación de emergencia sanitaria y se regularicen los actos públicos.

Continuidad de pago de los salarios a todos los docentes del Plan Fines y de los programas socioeducativos que no han podido iniciar. Extensión del artículo 73 del Estatuto del Docente para aquellos docentes suplentes que se encontraban en usufructo de licencias art 70 a), b), e), ch), y) hasta que se reanude el funcionamiento regular de clases.

Prórroga de la Inscripción Complementaria y Ordinaria en línea hasta que se normalice el sistema educativo en todos sus niveles.

Si te encontras en alguna de estas situaciones, envianos tu reclamo y denuncia al 1156901526 para que elevemos la nómina del docentes sin trabajo al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para que garantice los ingresos de las y los compañeros y compañeras.