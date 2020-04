El INTA, entre la pandemia y el desfinanciamiento

Ante el avance de la pandemia provocada por el coronavirus el INTA es uno de los organismos que podrían ser receptores de muestras para diagnósticos del COVID-19. La participación del Instituto sólo sería llegado el pico de infección (que se estima para la segunda quincena de mayo), teniendo en cuenta que para esa instancia la actividad de diagnóstico/testeo irá en un aumento considerable.

Sin tener en cuenta el probable desborde que puede generar esta situación, las autoridades del INTA improvisaron un plan de contingencia para desarrollar dicha actividad, que lejos está de ser el más adecuado. El desfinanciamiento que venimos sufriendo y denunciando hace años (como todos los organismos estatales de ciencia y tecnología) nos ha llevado a una situación de extrema urgencia. La política de vaciamiento se manifiesta en un gran abanico de importantes problemáticas que van desde los reiterados problemas con la contratación del retiro de residuos químicos y patogénicos, áreas sin disponibilidad por la paupérrima situación edilicia, falta de validaciones de equipos para tareas esenciales y presupuesto nulo para el área de Higiene y Seguridad; hasta la falta de insumos tan necesarios como jabón, papel higiénico, desinfectantes y demás elementos de limpieza e higiene personal, que en este contexto son de vital importancia.

En este marco entendemos que de hacerse efectivas las tareas de diagnóstico de COVID-19, el INTA no estaría en condiciones de garantizar a su personal las condiciones mínimas de trabajo seguro.

Los trabajadores del INTA nos encontramos en un debate de suma importancia, sobre cómo enfrentar esta delicada situación de vaciamiento en la que se encuentra el Instituto y con la incertidumbre de no saber al momento cómo son los protocolos de trabajo, el financiamiento, la designación de áreas restringidas para diagnóstico, el personal afectado a dichas tareas y qué garantías tienen todos los trabajadores (que incluye becarios, personal de limpieza tercerizado, mantenimiento, pasantes, etc.) que no formen parte de la actividad de diagnóstico, ante la exposición y el peligro de posible contagio.

Ante la urgencia económica en la que se encuentra el INTA, y el desmoronamiento de los sueldos a causa de las sucesivas devaluaciones y aumento de la inflación, exigimos la conformación de comisiones de seguridad e higiene con carácter resolutivo y autónomo compuesta por los trabajadores por Área/Sector/Unidad; triplicación del presupuesto; apertura de paritarias; y el pase a planta de todos los PNP y contratados.