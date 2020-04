Gran campaña en redes de Prestadorxs Precarizadxs

En una acción de protesta por el abandono en la que nos encontramos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ministerio de Salud y las autoridades competentes llevamos a cabo posteos simultáneos en todas nuestras redes sociales.

El miércoles 8 a las 18 hs. profesionales de todo el país denunciamos masivamente las responsabilidades frente a una situación que venimos padeciendo por parte de Obras sociales y Prepagas, que, aprovechándose de la pandemia, quieren desconocer presupuestos ya aprobados. Esta campaña tuvo un gran impacto y participación, logrando el puesto 6° en el Trending Topic.

Les terapeutas nos hemos puesto a disposición de las familias de nuestros pacientes brindándoles teleasistencias de todo tipo mientras dure la cuarentena, pero estos organismos pretenden desconocerlo poniendo palos en la rueda. Nos exigen rehacer facturas, desdoblarlas en dos períodos distintos del mes de marzo, presentar declaraciones juradas, firmas virtuales (o incluso de puño y letra, invitándonos a violar la cuarentena para ello) y toda una serie de papeleríos burocráticos imposibles de presentar por paciente.

El martes 7 de abril la Superintendencia sacó la Resolución 308/2020, poco clara y confusa, que profundiza los recortes y ajustes en las prestaciones. En la misma se limitan los tratamientos a un máximo de 6 horas semanales por paciente y un máximo de 4 especialidades, ignorando las prescripciones médicas que indican cuáles son los tratamientos que necesita cada paciente. A su vez, a les que realizamos integraciones escolares, esta Resolución nos invita a “dividir el Módulo” de acuerdo con la cantidad de horas efectivamente prestadas, propinando un zarpazo a nuestros ingresos.

En medio de este aislamiento obligatorio en el que las personas con discapacidad no pueden salir de sus hogares, la continuidad de las prestaciones se vuelve más que nunca de carácter esencial. Recortarlas implica un abandono de las personas con discapacidad y sus familias, lo cual va en contra de las leyes vigentes y de las Convenciones Internacionales de los derechos de las personas con discapacidad a los cuales nuestro país adhiere.

Por otra parte, no menos importante, les prestadores no tenemos aún fecha de pago de nuestros honorarios. A un 40% de nosotres nos deben prestaciones del 2019 y aún falta cargar las facturaciones de enero y febrero para muches de nosotres, todos desajustes por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, las Obras Sociales y Prepagas, que perjudican y atrasan nuestros pagos ya desfasados a un mínimo de 90 días en adelante. Es decir que este año la gran mayoría no cobró ni enero.

Esta situación es completamente insostenible, no sabemos qué vamos a cobrar ni cuándo. Sumado a esto, la mayoría de les prestadores no son alcanzados ni siquiera en la asistencia irrisoria del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Tenemos que pagar el monotributo a pesar de no cobrar hace más de tres meses, entre otras tantas responsabilidades que tenemos; es decir pagamos para trabajar y no cobrar.

Este miércoles nos organizamos y realizamos una protesta sincronizada virtual, porque no hay cuarentena que pueda tapar la indignante situación que atravesamos. Nos tienen que escuchar y dar respuesta a nuestras problemáticas.

Gran campaña en redes de Prestadorxs Precarizadxs https://t.co/LyIllGVoVe pic.twitter.com/H5lz6qUT3W — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020





En nuestra campaña, subimos una placa con nuestros reclamos centrales, con las siguientes consignas:

*Pago de la totalidad de las prestaciones aprobadas.

*Que la Superintendencia de Servicios de Salud modifique el artículo 4 de la Resolución 282/20, el que recorta prestaciones y sesiones.

*Pago de todo lo adeudado en 2019.

*Que el Ministerio de Salud se expida con claridad respecto a las Obras Sociales y Prepagas.

* Derogación de la res 308/2020 de la SSS: "Todas las prestaciones deberían ser exceptuadas y facturadas en su totalidad, el presupuesto existe, los afiliados siguen aportando al Fondo Solidario de Redistribución. Basta de negociar con la DISCAPACIDAD."

“Defendamos los tratamientos de las personas con discapacidad, son de carácter esencial y no pueden abandonarlos en este contexto o de emergencia”

En esta misma, etiquetamos al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, porque entendemos que son ellos quienes deben dar respuestas concretas ya a nuestros reclamos. Utilizando los siguientes hashtags:

#ZanariniPagáLasPrestaciones

#GinésPagáLasPrestaciones

#NoalAjusteenDiscapacidad

Sigamos organizando nuestra lucha.