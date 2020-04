CABA: Larreta y Genta patean la paritaria y congelan los salarios de los municipales 

Los municipales no tenemos espaldas para pagar la crisis. Organicemos una respuesta con un programa de reivindicaciones propio.

En una comunicación firmada por el secretario general del Sutecba, Amadeo Genta, los trabajadores del Gobierno de la Ciudad nos enteramos que las paritarias de 2020 se postergan para junio. Pero hasta esta fecha es incierta porque así como desplazaron las paritarias de un plumazo ahora pueden volver a hacerlo en junio. Todo esto sin brindar ninguna explicación. Está claro que tanto la Ciudad como el país atraviesan una emergencia, pero mientras el gobierno de la Ciudad no ha anunciado ninguna redistribución presupuestaria, lo primero que cae es la paritaria de los municipales.

Como “compensación” le dieron continuidad al pago del 7% en negro, de una de las dos cuotas de la devolución de la cláusula gatillo de diciembre. Por lo tanto, con el sueldo de abril volveremos a cobrar lo mismo que en marzo y así hasta junio. Pero este 7% apenas cubrirá la inflación acumulada de enero a marzo (solo en enero y febrero alcanzó un 4,3%), luego de eso ya comenzaremos a perder poder adquisitivo nuevamente justo cuando el salto inflacionario en alimentos y productos sanitarios, en medio de la pandemia, es significativo.

Los municipales no tenemos espaldas para pagar esta crisis. Venimos de perder un 25% de nuestro salario en los últimos 4 años. Ahora, frente a la profundización de la crisis, Larreta y Genta pretenden que el esfuerzo lo hagamos los trabajadores. Mientras tanto, el gobierno nacional y el de la Ciudad son impotentes para controlar las subas de precios. Las patronales que suben los precios, despiden y bajan salarios, presionan para el levantamiento de la cuarentena en defensa de sus negocios. Les importa un pito la vida de los trabajadores. ¿No deberían ser ellos, que acumularon enormes ganancias en los últimos años, quienes “pongan el hombro” frente a esta crisis y no los trabajadores? Sin embargo, en vez de cobrar impuestos extraordinarios a los grandes grupos económicos, les dejan pasar las medidas contra los trabajadores y las premian con subsidios de todo tipo. No olvidemos que la Ciudad es la sede de estos grandes grupos comerciales, industriales y bancarios.

En este contexto, no llama la atención que la dirección del Sutecba no haya reclamado un aumento especial para los trabajadores de la salud. Entre el personal que “representa” en su paritaria está el de enfermería, hoy en la primera línea de lucha contra la pandemia, al que le negó, en acuerdo con Larreta, el ingreso a la carrera profesional de salud de la Ciudad, estableciendo así una discriminación salarial y de convenio. Tampoco se hizo eco de que existen despidos de trabajadores contratados, como los guías del Teatro Colón, que es otra vía por la cual el gobierno descarga sobre los trabajadores la crisis actual. Esto incluso pasando por alto el tardío y limitado DNU contra los despidos, emitido por el gobierno nacional. Sutecba, una vez más, está totalmente ausente para defender a los trabajadores contratados.

Tampoco se difundió un acuerdo, ni siquiera se conoció un reclamo serio, sobre los elementos de protección para los trabajadores municipales que actualmente desempeñan funciones en sus puestos de trabajo. En los hospitales, por ejemplo, se han puesto en pie asambleas de trabajadores por los EPP, insumos de protección, licencias y otras reivindicaciones. En el Hospital Elizalde (ex Casa Cuna) la delegación del Sutecba llamó a la policía para quebrar una asamblea (y no pudo lograrlo). Una demostración más de cuál es el rol de esta dirección burocrática, que defiende al gobierno en vez de a sus compañeros. Cuando las crisis se agudizan es cuando más se siente el pesado lastre de la burocracia sindical entre los trabajadores. La pandemia en curso no debe llamarnos a desistir de la tarea estratégica de sacar a la burocracia de los sindicatos, por el contrario, nos convoca a construir una alternativa para una nueva dirección.

Desde la agrupación Tribuna Municipal exigimos que frente a la emergencia los municipales no perdamos poder adquisitivo, ninguna rebaja salarial; aumento de salario mensual según la evolución de la inflación; recomposición salarial en la paritaria con aumento del 25% perdido en los últimos 4 años y cláusula gatillo; aumento de emergencia para todo el personal afectado a la atención de la pandemia. Provisión de elementos de protección personal para todos ellos. Planteamos poner en pie en todos lados comisiones y asambleas de higiene y seguridad para organizar los reclamos tomando las medidas de prevención de contagio pertinentes. Pase a la Carrera Profesional para enfermería.