Represión en el frigorífico Penta en Quilmes

Los trabajadores del frigorífico Penta, de Quilmes Oeste, acaban de sufrir una dura represión mientras mantenían una presencia en los portones de la empresa. Hace 20 días que vienen luchando contra un lock out del empresario Ricardo Bruzzese, quien además tiene otros dos frigoríficos y es presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF). La policía bonaerense, de Kicillof y Berni, actuó para garantizas la impunidad patronal.

La patronal no quiso reconocer a los tres delegados elegidos en diciembre extorsionando que si los delegados no renunciaban cerraba el frigorífico, amenaza que concretaron el 17 de marzo. El Estado dictó una conciliación obligatoria que Bruzzese desconoció, además de no pagar los salarios, y no realiza aportes previsionales ni de obra social.

Quilmes. Represión frigorífico Penta. "La fabrica esta militarizada y tienen a un compañero, delegado, herido, detenido adentro", denuncian mientras son reprimidos nuevamente pic.twitter.com/HF4o4OxrZK — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020

El argumento para este ataque es que no hay trabajo por falta de faena, lo cual es una impostura, ya que la patronal freno la misma con otro argumento: “acciones desleales por parte de trabajadores”. Lo que no explica la patronal es donde está la lealtad en despedir, no pagar salarios, y deber aportes.

La planta opera con 250 trabajadores quienes se encuentran acampando en los portones, y acaban de ser reprimidos fuertemente por la policía bonaerense.

El conflicto comenzó a la par de la cuarentena. Los trabajadores denuncian que la empresa desvió el trabajo a los otros dos frigoríficos para quebrar la lucha. Desde ese momento vienen solicitando la intervención de la intendenta Mayra Mendoza (que en campaña electoral visitó las instalaciones), quien hasta el momento ignoró el pedido de audiencia reclamado por los trabajadores.

Quilmes. Represión frigorífico Penta. "Yo soy un trabajador, loco, me quebró este, mirá" pic.twitter.com/kVGYYHCQdx — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020

Ayer los trabajadores realizaron una olla popular frente al municipio reclamando la intervención del gobierno y el Ministerio de Trabajo. Recordemos que por decreto están prohibidos los despidos y las suspensiones. Sin embargo, la repuesta del gobierno fue la represión.

Las patronales aprovechan la pandemia para atacar cada vez más a los trabajadores e imponer sus pretensiones a fondo en los lugares de trabajo.

Represión en el frigorífico Penta | "Estamos cansados que nos mientan. ¿Ahora que le llevo a mis hijos? Llego todo golpeado. Igual no nos vamos a ir hasta tener una respuesta"https://t.co/tqmDMiZxXG pic.twitter.com/jXF5NUQ6RH — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020

Represión en el frigorífico Penta | "La empresa no nos quiere pagar. El dueño es un mafioso, nos quiere despedir, nos saca el agua y los insumos. Yo tengo familia, preciso trabajar para llevarle el plato de comida para mi familia"https://t.co/tqmDMiZxXG pic.twitter.com/m6aQwUVKyV — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020

Desde el Partido Obrero de Quilmes y la Coordinadora Sindical Clasista brindamos todo el apoyo y el acompañamiento de sus acciones y repudiamos esta dura represión que deja a cientos de familias desamparadas en medio de la pandemia. Por el inmediato cese del lock out patronal y el pago de todos los conceptos salariales adeudados. Basta de persecución sindical.

URGENTE | Quilmes. Reprimen a trabajadores de frigorífico El Penta que reclaman por sueldos adeudados y contra los despidos. La empresa decidió cerrar "por falta de hacienda y faena", según informó con carteles. Los trabajadores denuncian lock out patronal pic.twitter.com/HPql89ujQX — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020

Quilmes. Represión frigorífico Penta "No somos delincuentes, somos trabajadores" denuncian algunos heridos pic.twitter.com/nVewYerFyr — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 9, 2020