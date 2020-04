​Se prepara un paro nacional de repartidores para el 22 de abril

Vamos por urgente aumento del pago y elementos de seguridad e higiene para todas las apps.

En las últimas horas se ha terminado de definir la fecha para una acción de lucha nacional de repartidores de aplicación. Mar del plata, La Plata, Rosario, Córdoba, Neuquén, Corrientes, Mendoza y Capital Federal se preparan para hacerle frente a las patronales de las plataformas que, mientras el número de contagios avanza en todo el país, siguen sin dar respuesta a los reclamos más elementales de sus repartidores.

Aumento del pago y elementos de seguridad e higiene.

Con las particularidades de cada empresa en relación a los "incentivos" en momentos de alta demanda, el salario de los repartidores no aumenta desde hace más de dos años, cayendo en términos reales frente a la inflación.

Es así que las últimas medidas de lucha de los compañeros de Mar del Plata, Rosario y Neuquén pusieron con fuerza el reclamo del aumento del pago por viaje, por recargos por kilometraje y frente a condiciones climáticas adversas. El cuadro actual de la cuarentena vino a agravar esta situación (ya desesperante) principalmente porque se ha registrado una caída en la cantidad de viajes y por lo tanto de la recaudación diaria. Pero también porque presiona a una decisión fundamental: trabajar y exponerse al contagio o protegerse en casa y no cobrar un peso. En ese cuadro el Estado no solo ofrece un subsidio insuficiente de $10.000 a los monotributistas, sino que deja por fuera a una gran cantidad de repartidores de otras nacionalidades que no cumplen con los 2 años de residencia en el país. Los repartidores (como tantas otras ramas del trabajo) son empujados a la exposición constante para cobrar las migajas que ofrece la empresa. A esto se le suman los casos de inseguridad y los abusos policiales. Las patronales, mientras tanto, siguen promocionando el "quedate en casa que te lo llevamos nosotros" pero los elementos de higiene que han entregado en algunas ciudades, han sido completamente deficientes y tomados como una provocación frente a los reclamos incansables de los repartidores, al punto de desatar más reacciones y medidas de protesta.

Crece la organización independiente.

Mientras que los sindicatos que representan a la actividad en todo el pais (Comercio o ASIMM) brillan por su ausencia, con los repartidores de Mar del Plata a la cabeza organizados en Glovers Unidos Argentina junto a la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), se ha venido configurando una organización nacional de repartidores. Las adversidades que presenta la cuarentena no fueron excusa ni para establecer las bases de una medida de lucha nacional ni para establecer relación y elaborar un comunicado en conjunto con el paro nacional de Glovers de Guatemala u organizaciones en Madrid.

El aumento del 100% del pago de los viajes y los elementos de seguridad e higiene son de carácter urgente. Una accion nacional unificada de repartidores concentrada en estos reclamos es la vía por la cual seguimos organizándonos por el conjunto de todos nuestros reclamos: licencias por robo o accidentes, obra social, aguinaldo, art, vacaciones e indemnizaciones, es decir, por un convenio colectivo que defienda nuestros derechos laborales.

Vamos por un paro nacional e internacional de repartidores el 22 de abril.