Bahía Blanca: los empleados de comercio ante el COVID-19

La comercialización de alimentos fue declarada actividad esencial desde el comienzo de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. De este modo, los ingresos de las empresas se vieron incrementados de la mano de una remarcación incesante de precios y de la venta de elementos de primera necesidad para sobrevivir durante el aislamiento.

Esta situación contrasta con las escasas medidas de seguridad e higiene de los trabajadores y las permanentes amenazas de despidos, suspensiones y reducciones salariales.

Prensa Obrera entrevistó a un trabajador de una empresa multinacional con sucursal en Bahía Blanca, quien trazó un panorama de la situación de los empleados de comercio en estas grandes empresas.

- ¿Cómo es la situación que están atravesando?

- Al ser un rubro esencial, la situación que estamos atravesando es bastante crítica. En un primer momento, nos enfrentamos a la pandemia sin las herramientas básicas. Así que iniciamos una lucha por conseguir los elementos necesarios para la higiene y el cuidado, como alcohol en gel o gafas. Si bien logramos que aquellos compañeros más expuestos, como son los que están en las líneas de cajas, ahora cuentan con protectores faciales, no dejamos de estar expuestos al riesgo de contagio al ser un lugar donde circula mucha gente.

- ¿Cómo ves la situación en otras empresas?

- Tenemos compañeros que están reclamando todavía las medidas de seguridad e higiene básicas que corresponden, en una lucha constante por conseguirlas. También se encuentran limitando el ingreso de clientes.

-¿Están teniendo reuniones de delegados donde intercambian y discuten estos problemas?

- No, lamentablemente no. No es posible lograr una organización por fuera de lo que es la burocracia sindical.

- La seccional del sindicato en Bahía, ¿no está convocando a los delegados?

- Únicamente se bajan comunicados para comentar la situación.

-¿Consiste en algo más la acción del sindicato?

- Más allá de responder alguna consulta que podamos realizar, no existen reuniones de delegados, ni asambleas, ni ningún tipo de convocatoria.

- ¿Podés resumir cuáles son sus principales reclamos al día de hoy?

- Una de las cuestiones que se están planteando es la restricción horaria a 6 horas, sin afectar el salario, para reducir el riesgo de contagio. Otro de los reclamos es un bono de $20 mil, como lo han ofrecido en otras empresas similares. En nuestro caso, el acuerdo firmado por Cavallieri y los empresarios fue solo de $5 mil.

La situación retratada por el compañero es común a toda la rama del comercio. Las patronales, con la anuencia del gobierno y la complicidad de la burocracia sindical, dejan expuestos a sus trabajadores a altos riesgos de contagio, mientras aumentan la explotación de la mano de obra y ven disparadas las ganancias empresarias.

La Agrupación de Trabajadores de Comercio, en la Coordinadora Sindical Clasista, se encuentra empeñada en organizar y llevar adelante esta lucha por el efectivo cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene, gestionadas y controladas por comités de trabajadores; la reducción de la jornada laboral con igual salario; y el bono de $20 mil para todos los empleados de comercio.