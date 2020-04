Banco Galicia contra el convenio colectivo bancario

Amplían la jornada laboral sin garantizar el pago extra de salarios.

El Banco Galicia se vale de la crisis para pegar un nuevo zarpazo contra el convenio colectivo de trabajo de los bancarios, esta vez estirando la jornada laboral sin asegurar una remuneración extra, y salteando el plus por nocturnidad en un sector de más de 300 trabajadorxs (customer service).

De la falta de licencias a la extensión de la jornada

El banco convirtió en teletrabajo (o “home office”) a gran parte de las tareas de los edificios centrales. En el customer service, que concentra una vasta porción de la atención al cliente, esta transición se vive de forma caótica. Pasó de la atención telefónica a la atención digital por chat y redes sociales, con una precaria capacitación de por medio, pero con una exigencia de productividad diaria de 100 consultas resueltas en 6 horas de trabajo, es decir que trabaja con mayor exigencia que antes. Para colmo, como el banco no se encargó de pagar todas las licencias correspondientes para que el sector completo pueda habilitarse desde su casa, un grupo se desempeña en tareas de apoyo de información sobre procedimientos para quienes atienden clientes. La inoperancia patronal se traduce en menos capacidad de atención.

Todo el sector está expuesto a una presión importante para ampliar su jornada de trabajo “voluntariamente”, haciendo 4 horas nocturnas adicionales. No hay ninguna claridad sobre si esas horas se pagarán y menos sobre si otorgará el plus por nocturnidad que por convenio corresponde. Tampoco está claro qué pasará con quienes no acaten la jornada adicional “voluntaria”.

En esta ofensiva contra las condiciones laborales, el Banco Galicia no podría aducir menores ingresos que justifiquen que no paga las licencias de trabajo faltantes o las horas extra y el plus de nocturnidad. Para fines de 2019 había aumentado sus ganancias un 197% en un año. Más bien, el banco busca hacer sostenible esa ganancia a costa de sus trabajadorxs.

El teletrabajo, un paso más en la flexibilización del trabajo

La exigencia de mayor productividad en base a la degradación laboral, la multifuncionalidad, el recorte de personal y el cierre de sectores vienen de hace rato. Donde se cerró un sector o se recortó personal, se aplicó la polifunción y se amplió la carga laboral en otro sector activo. Solo customer service carga con la absorción de tareas de cobranzas, telemarketing, cierre centralizado y retenciones. Es el tubo de ensayo de una política precarizadora que busca, en última instancia, eliminar la carrera bancaria y la posibilidad de progreso laboral.

El teletrabajo, ahora, es utilizado para flexibilizar las condiciones laborales. Con la excusa del cambio permanente de los procesos de contingencia, se exige a lxs empleadxs que estén las 24 horas pendientes de las novedades.

Así el Banco Galicia se pone a tono con la ofensiva patronal que actúa como una pandemia social en los lugares de trabajo. En el Galicia se viene de forzar retiros y anticipar jubilaciones para reducir personal, y de agregar tareas para reducir el pago de premios (cada vez más inalcanzables).

El Galicia, además, forma parte del accionar indignante de las patronales bancarias que generaron las largas filas de jubilados agolpados frente a las sucursales el viernes 3 de abril, ya que se niegan a que puedan cobrar los haberes en sus sucursales porque no ven allí una cartera rentable.

La comisión interna, en cuarentena

La comisión interna del Galicia debería exigir que se respete la jornada, el pago de las horas extras y el plus de nocturnidad. Sin embargo, se encuentra en cuarentena. Ya antes justificaba la flexibilización aduciendo que es legal.

No se diferencia de la conducción de Sergio Palazzo, quien consultado sobre las largas filas de jubilados aseguró que hizo “todo lo que me pidieron”, como si fuera un secretario del gobierno y los bancos.

La comisión interna ya actuó como un bloqueo cuando se desarrollaron las asambleas de retenciones, luego de anunciarse su cierre y fusión con el customer service. Es el retrato de que lejos de ser un instrumento de defensa de los derechos laborales es un ariete del banco contra sus trabajadorxs.

Un programa de lxs trabajadorxs

La situación requiere un programa de salida de lxs propixs trabajadorxs. Desde Tribuna Bancaria entendemos que debe partir del rechazo a la ampliación de la jornada laboral; el cobro de las horas extra y todos los adicionales como nocturnidad de acuerdo al convenio bancario; la actualización de salarios por inflación mientras dure la emergencia; la incorporación de personal en las áreas desbordadas; y la efectiva, retroactiva e irrestricta prohibición de despidos y suspensiones.

Son las reivindicaciones mínimas para enfrentar la avanzada flexibilizadora. Para ponerlas en marcha es necesario realizar asambleas, relevamientos y distintas iniciativas que potencien la acción colectiva e independiente de lxs trabajadorxs del Galicia. Es la única receta para ponerle un freno a la patronal y defender lo conquistado.