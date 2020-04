El SUTNA frente al planteo de tarea esencial de la industria del neumático de Alberto Fernández

COMUNICADO El presidente Alberto Fernández anuncia la supuesta necesidad de iniciar actividades en la industria del neumático

Si bien aún esa decisión no ha sido publicada en el boletín oficial, ni mucho menos su reglamentación para conocer a fondo los alcances de la misma, luego de los dichos del Presidente hemos llamado al ministerio de trabajo y autoridades gubernamentales para que se nos aclare sobre esta situación. Si bien nos han atendido, no nos han trasmitido aun precisiones, pero si, se nos confirma que los dichos del presidente serán volcados en una resolución, ante ello le hemos manifestado que como sindicato no nos consta la falta de cubiertas, que entendemos que aun hay stocks tanto en depósitos como en gomerias, por lo que las circunstancias no habrían colocado al neumático como producto esencial, y que si alguna medida particular escaseara, no se le ha consultado al sindicato sobre este tema antes de que el poder ejecutivo tome esta decisión.

En primer lugar entendemos, para que un producto sea esencial y amerite la apertura de su producción durante una situación de emergencia como la actual, se debe demostrar que este no se encuentra en stock, que a la vez la falta del mismo provoca una interrupción en la provisión de alimentos o en el suministro de servicios esenciales que permiten a la sociedad llevar adelante la cuarentena. Como SUTNA no nos consta que se hayan agotado los stocks de algún tipo de cubierta, más aun, cuando las gomerias se encontraban cerradas, los depósitos de cubiertas sin grandes movimientos y las multinacionales Pirelli y Bridgestone emitían comunicados internacionales señalando la abundancia de stock de sus productos en Sudamérica. Por lo que en primera instancia pediremos se nos detalle y justifique la supuesta falta de cubiertas, que cantidades son las que supuestamente serian necesarias, que tipo de medidas, y si se verifico que no se encuentran en stock. No pretendemos tener más derechos que los compañeros del transporte, sanidad, camioneros, alimentación etc , lo que exigimos es que no se abra ninguna línea de producción por el mero hecho del pedido de las patronales para generar ganancias, que solo se haga cuando es indispensable para la necesidad de la sociedad, y por ello investigaremos a fondo la necesidad legitima de cubiertas y nos opondremos a todo trabajo innecesario en todo el gremio del neumático.

Denunciaremos para que sea detenidas toda producción innecesaria que intente llevar adelante cualquier patronal, en el caso de que una producción sea realmente necesaria, exigiremos el cumplimiento riguroso de los protocolos de seguridad y prevención. No es un momento normal, es una emergencia y se deben tomar los más profundos recaudos.

Hemos garantizado desde un primer momento el cumplimiento del cuidado de los grupos de riesgo y lo seguiremos haciendo, estuvimos presentes para que se dé cumplimiento al retiro de los compañeros de las plantas al establecerse la cuarentena, garantizado y reclamado el pago entero del sueldo a todos los compañeros. Ahora debemos enfrentar esta nueva circunstancia con toda la responsabilidad y toda fuerza que ella amerita, utilizar la menor dotación posible, garantizar las medidas de seguridad y prevención, los sueldos de todos los trabajadores, los puestos de trabajo, el respeto a cada compañero y la detención de toda producción innecesaria. De verse amenazadas estas justas premisas, y con ellas la salud y seguridad de nuestras familias, sin dudas nos veríamos forzados a sacar nuestra lucha a la calle, a la puerta de las fábricas y al interior de ellas.

Hasta la publicación del anuncio del presidente en el boletín oficial se mantienen las mismas condiciones, por lo que no tienen validez ninguna convocatoria de las empresas, ni ningún supuesto esquema de inicio, mucho menos mensajes informales (llamados telefónicos, whatsapp. Mails etc). Informaremos de toda novedad que surja al respecto, y realizaremos todas las presentaciones necesarias para garantizar la seguridad de los compañeros y por supuesto actuaremos con toda la fuerza ante cualquier circunstancia donde no se respeta en forma exhaustiva las medidas de seguridad y prevención por parte de las patronales. Nos pondremos en contacto directo con todos los gremios que utilizan nuestros productos para verificar las supuestas necesidades de ellos, e impulsaremos la coordinación con todas las representaciones gremiales posibles para que cada actividad productiva denominada como esencial sea aquella indispensable para la sociedad y se realice con todos los recaudos pertinentes.

SUTNA. Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino.