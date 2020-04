El ministro Trotta reivindica la política de ajuste del gobernador Arcioni

La crisis de Chubut reclama una respuesta urgente.

En el Facebook live realizado por el ministro de Educación Nicolás Trotta del pasado 8 de abril le llovieron reclamos de todo tipo que muestran el estado general de preocupación de las y los docentes de todo el país por el cese de horas, por no poder tomar nuevos módulos, por la caída de planes educativos precarizados, por los problemas que se derivan de las “plataformas” virtuales, por la entrega de alimentos a estudiantes, entre una larga lista. También fue notoria la cantidad de intervenciones de docentes chubutenses desesperadas por el no cobro de ¡2 meses seguidos! de su devaluado e incompleto salario -porque aún no se ha cumplido la paritaria salarial del 2019.

Las desigualdades educativas de las diferentes provincias y hacia el interior de cada una de ellas fueron puestas completamente de manifiesto con la cuarentena. Tanto en relación al estudiantado y las diferentes posibilidades de acceso a internet y a las plataformas, como en relación a la situación de las y los docentes de cada provincia. Los reclamos, aunque con particularidades, son similares en cada una de las provincias, pero cada gobernador mide fuerzas con las y los docentes, para intentar imponer un ajuste aprovechando la cuarentena.

En un momento de su charla, Trotta se refirió a la situación de Chubut, planteando que conoce que las y los docentes chubutenses (así como el resto de las y los estatales) están en conflicto hace más de 3 años, pero que vienen charlando con el gobernador Arcioni y sus ministros y que conocen el compromiso de la provincia para hacer frente a la situación.

El compromiso del gobierno provincial fue con los acreedores de la deuda, pagando sistemáticamente la deuda a los bonistas. El compromiso del gobierno es con los capitalistas del petróleo, de la pesca, del aluminio y del turismo. Por eso Chubut hoy es una provincia quebrada, con una creciente militarización con la excusa del coronavirus que prepara las condiciones para profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador.

En estos más de 3 años de lucha, la intervención de la Ctera fue a cuentagotas. Los paros nacionales fueron siempre tardíos, en respuesta a ataques gravísimos a las y los trabajadores. Siempre aislados, sin mandato, con la función de descomprimir el descontento. La conducción Celeste de Atech también juega al desgaste, sin haber llamado a plenario provincial en todo el año, levantando el paro con la excusa de la pandemia, lleva a la docencia a la derrota.

Es necesaria una respuesta inmediata tanto del gobierno provincial como del nacional para atender a la situación de las y los estatales de Chubut. El no pago de la deuda fraudulenta, la nacionalización de los recursos naturales y la puesta en marcha de un plan de desarrollo son medidas urgentes para la salida a esta crisis que se agudiza con el coronavirus.

Un salario básico unificado nacional acorde a la canasta familiar y la nacionalización del sistema educativo, fuertemente fragmentado por la dictadura y el menemismo, y sostenida por el conjunto de los gobiernos, plantea una salida concreta para una crisis extensa en las diferentes provincias y para la docencia de Chubut. En el caso de Chubut los recursos están en manos de las petroleras que han acumulado inmensas ganancias durante décadas y que ahora aprovechan la emergencia para suspender y solicitar subsidios; en manos de empresas como Aluar; o de los acreedores de la deuda; entre otros capitalistas beneficiados por Arcioni y los gobiernos previos. El Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho elemental de los ciudadanos al cobro de sus salarios que en el marco de la pandemia es fundamental para transitar la cuarentena

Las y los docentes tenemos que intervenir en la situación.