Córdoba: empadronamiento y audiencia pública para defender el salario de docentes sin cobrar

El ministro de Educación, Wálter Grahovac, miente para defender el ajuste.

Gran parte de la docencia ha quedado en una grave situación de vulnerabilidad laboral y salarial luego de la suspensión de las clases presenciales y de los actos públicos y convocatorias por la cuarentena obligatoria en todo el país. Docentes suplentes e interinos sin cobrar, maestros sin cargo y sin posibilidades de acceder, profesores con cargas reducidas que no cubren ni un mínimo salarial y que quedan afuera de las ayudas económicas que se han anunciado desde el gobierno, trabajadores de planes socioeducativos que se ven impedidos de trabajar, altas que no se realizaron y no se cargan, ilustran un escenario de desocupación forzosa al que ha sido compelida la docencia. Casos como estos no son excepcionales, sino que muestran una situación general de desamparo laboral y salarial en el que se encuentra la docencia en la provincia.

En entrevista radial el ministro de Educación, Walter Grahovac, ha intentado desconocer esta situación y le ha dado la espalda brutalmente al reclamo y la necesidad de los docentes que están sin cobrar salario o asignación alguna. Planteó que está completamente cerrado el sistema de carga de personal (salvo para salud) y pretendió lavarse las manos diciendo que no tiene ninguna posibilidad de resolver el problema. Además aludió a que sólo serían 50 casos en toda la provincia, lo que resulta al menos ofensivo, cuando un mínimo relevamiento revela que superan los 1000. El ministro pretende desconocer una realidad que le compete, adoptando una actitud de completa negligencia. Lo que sostiene en definitiva es que la provincia no pague y deje sin salario ni manutención a un amplio universo de trabajadores.

La conducción de Uepc (sindicato de los docentes) ha tomado el mismo camino que el Ministerio. Desconoce a estos compañeros como docentes y les ha cerrado la puerta del sindicato. En lugar de atender y viabilizar un reclamo que es de toda la docencia, lo niegan y esto los pone del lado de defender el ajuste. El salario que hoy niega a los suplentes, el gobierno ya anunció que lo negará mañana también a todos los docentes y trabajadores de la provincia. Es necesario un plan de lucha y d intervención conjunta de la docencia para enfrentar este ajuste contra el salario.

Desde Tribuna Docente hemos establecido el reclamo en el Ministerio y planteamos el pliego a la Junta Ejecutiva del sindicato. Estamos empadronado a los compañeros y presentaremos la lista solicitando la ayuda económica correspondiente. Además, a través de la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, presentamos un proyecto de ley sobre el punto, en torno al cual convocaremos a una audiencia pública on-line para esta semana.

Este plan de acción es una manera de establecer el reclamo y organizar y preparar la intervención de la docencia para conseguirlo. La defensa del salario y de cada reivindicación de la docencia, reclama un plan de lucha organizado.

