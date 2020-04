Un paro fantasma del sindicato de la carne en Zona Oeste

Tras la represión a los trabajadores del frigorífico Penta de Quilmes, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (Fesitcara) convocó a un paro nacional. En Penta, los trabajadores reclamaban por el reconocimiento de tres delegados. La patronal respondió con el cierre de la fábrica "por falta de faena" supuestamente. Los 250 trabajadores reclamaron contra este lock out con un acampe en la puerta que fue reprimido brutalmente por la Policía de la provincia.

En la Zona Oeste, Fesitcara tiene afiliados en el frigorífico La Pompeya de Marcos Paz. Los trabajadores no se enteraron del paro nacional. El lunes 13 de abril trabajaron normalmente. Por otra parte, los trabajadores despedidos de Cabaña Argentina y los del frigorífico Tolosa en Las Heras están afiliados a otro sindicato: la Federación Gremial de la Industria de la Carne y sus Derivados (F.G.P.I.C.y D.). Esta federación que dirige "Beto" Fantini, no sólo no se expresó sobre el conflicto en Penta sino que carnereó el paro. Los despedidos de Cabaña Argentina no se enteraron por medio de sus delegados burocráticos y el frigorífico Tolosa trabajó con normalidad.

Estas federaciones están enfrentadas. Hubo un caso con fuerte repercusión mediática el año pasado en el frigorífico de Zona Norte Ecocarne (Ex-Cocarsa) donde Fantini mandó 300 patoteros para apretar a los tiros a los trabajadores para que se afilien. En la gestión anterior, Fantini tuvo vínculos estrechos con el entonces ministro Jorge Triaca. Era de los sindicatos "amigos" del gobierno de Macri como la Uatre del fallecido Gerónimo Venegas.

En el frigorífico Las Canarias, de Roque Pérez, también se trabajó con normalidad. Se trata de una empresa que abrió el año pasado. Los dueños, Bollini y Videla, contrataron a muchos trabajadores del peladero Criave que quebró en el 2018 (empleaba a 500 personas aproximadamente). En Las Canarias trabajan cerca de 100 obreros: las condiciones de trabajo son precarias y los salarios están muy alejados del convenio colectivo. La patronal no permiten la afiliación a ningún sindicato. Han despedido a algunos trabajadores que quisieron organizar sindicalmente la fábrica. Ninguna de las dos federaciones de la carne ha desembarcado en Roque Pérez.

Los trabajadores despedidos de Cabaña Argentina enviaron su solidaridad para con los trabajadores de Penta por las redes sociales. Consultaron con su sindicato por permisos de circulación para poder saludar el acampe de los trabajadores quilmeños, pero les fue negado.

Está claro que en el Oeste los trabajadores de los frigoríficos están desamparados. Para la satisfacción de los reclamos de los trabajadores, planteamos salarios actualizados al costo de vida, respeto por la seguridad e higiene.

Es imprescindible la organización independiente de los trabajadores de la carne para recuperar sus sindicatos y expulsar a la burocracia sindical.