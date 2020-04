Frigorífico Penta: continúa el reclamo por el cobro de salarios y los puestos de trabajo

Transcurrido el paro de la carne en repudio a la represión que sufrieran los trabajadores el pasado jueves, el empresario Ricardo Bruzzese mantiene una política de ataque a los trabajadores. Aún sigue sin pagar los salarios adeudados, mientras están llegando los telegramas de pedido de desafuero a los trabajadores que fueron elegidos como delegados.

El pasado 13 de abril se llevó adelante una reunión entre sindicato y la patronal en el Ministerio de Trabajo, donde hubo una suerte de pronunciamiento a favor del reclamo de los trabajadores por parte del ministerio. Sin embargo no existió ningún avance concreto a favor de los reclamos d elos obreros de la carne.

Ricardo Bruzzese, actual presidente de la cámara de la carne (CADIF) y empresario del riñón del Kirchnerismo, mantiene este ataque mientras el gobierno asiste como espectador frente al conjunto de empresarios que despiden y suspenden con recortes salariales. El discurso presidencial de que “se va a castigar a los vivos” no significa nada para estas patronales. Avanzan contra el mínimo reclamo obrero.



En los trabajadores anida una clara conciencia de que el desafuero (mediante telegrama) y despido (de palabra) tiene como trasfondo avanzar en una regimentación brutal dentro de la planta. El nuevo cuerpo de delegados desplazó al anterior que estaba “arreglado” con la patronal. Los trabajadores ven en esta renovación una posibilidad de colocar reivindicaciones básicas y modificar un cuadro de total dictadura patronal, “nos quiere tener con la cabeza baja” decían los trabajadores.

Los trabajadores de Penta están realizando una experiencia veloz con el gobierno de Fernández. En su apreciación, responsabilizan a la intendenta quilmeña Mayra Mendoza y al ministrod e Seguridad bonaerense Sergio Berni de la represión. Porque previamente tuvieron una reunión con la jefa comunal y en la misma no hubo respuesta. Por otro lado, continúa en una incógnita quien dio la orden para reprimir. Toman nota de que Berni envió a la policía, más allá de que el asegure que no dio orden de avanzar sobre los trabajadores. Como dijo un trabajador “este viene a hacerse el boludo y a la cana la mando él, se quiere lavar la cara”. Bruzze se encuentra en todos los mostradores, como empresario y como gobierno.

La lucha de Penta abrió una crisis potencial, porque pone sobre la mesa quienes ponen su esfuerzo para salir de esta crisis económica, y la misma pandemia, y quienes aprovechan esto para atacar aún más a los trabajadores. No hubo ningún accionar serio por parte del gobierno para que Bruzzese pague los salarios que debe. En este sentido, la apertura de los libros contables de la empresa es clave para constatar las ganancias o pérdidas que den lugar a este incumplimiento. Mientras tanto, el Estado debe garantizar los ingresos económicos a cada trabajador, para que su reclamo no sea callado por el hambre y sus familias no queden a merced de este ataque patronal.

El accionar del gremio no puede agotarse en un paro aislado. Para lograr el triunfo de los reclamos es necesario un plan de lucha de todo el gremio. Los trabajadores de Penta pueden derrotar este ataque patronal si toman las acciones en sus manos.