La precarización laboral de los trabajadores de turismo

La pandemia del coronavirus acentúa la crisis capitalista mundial existente y la industria del turismo no escapa a esta realidad. Desde el 20 de marzo la actividad turística se ha visto paralizada por completo. En este contexto de incertidumbre y de pérdidas millonarias los principales afectados son los trabajadores, quienes en su mayoría están en negro. La precarización laboral en la que se encuentran, desde tiempos inmemorables, los deja totalmente desamparados en medio de una emergencia sanitaria.

Durante los últimos años, con la excusa de la crisis económica, las empresas fueron descargando sobre las espaldas de los trabajadores más ajustes.

Según las estadísticas de la OMT (Organización Mundial del Turismo) durante el último año Latinoamérica cerró con un crecimiento mínimo de 0,1%, esto significa que ha perdido importancia como destino, ante la irrupción de Asia con un crecimiento del 7% y la recuperación de Europa con un alza del 5 %. Estos datos no son menores, si tenemos en cuenta que en Asia surge el coronavirus, siguiendo la ruta turística, se propaga por Europa, expandiéndose por medio de los viajantes hacia América y África.

Sin embargo, dentro de este panorama poco alentador, el último informe de la OMT, de julio del 2019, afirma que "Argentina fue el país más visitado de Sudamérica, con prácticamente 7 millones de turistas extranjeros registrados en el último año" (Voy de viaje 24/10). Sumado a los visitantes locales, "el [ex]secretario de Turismo nacional, Gustavo Santos, sostuvo que estaríamos hablando de unos 15 millones de turistas y que generan 15 mil millones de dólares de ingresos por año" (Ámbito, 7/10). "En ese sentido, durante el 2019 fue el séptimo país de mayor crecimiento en materia de turismo receptivo, con un incremento del 9%, el más alto en todo el hemisferio occidental, según se conoció en la última Feria Internacional de Turismo" (Voy de Viaje, 24/10/19).

Pese a este visible crecimiento económico durante el último año, las condiciones laborales no mostraron ningún cambio positivo para los trabajadores.

El gremio del turismo abarca una gran cantidad de tareas, entre las cuales ninguna escapa a situaciones de precariedad laboral. Por ejemplo, ante cualquier imprevisto o emergencia el coordinador tiene la responsabilidad de actuar asistiendo al pasajero, en representación de la agencia. Esto implica una disponibilidad de 24 horas al día, sumado al desarraigo que significa realizar su trabajo lejos de su hogar. En muchos de los casos la retribución solos e manifiesta en el cobro de comisiones por la venta de excursiones o adicionales.

En la mayoría de los casos los coordinadores desempeñan su labor de manera informal, en negro. Esto implica que en caso de un accidente en ruta, si ellos se encuentran dentro de la cabina de conductores, el seguro del transporte no les cubre, ya que no figuran como tripulación sino como pasajeros, y los pasajeros no tienen permitido el acceso a la cabina.

Por otro lado, tanto los guías y coordinadores facturan como monotributistas. Figuran como autónomos, pero en general, son trabajadores en relación de dependencia con una sola agencia, haciendo prestación de sus servicios de forma exclusiva, facturando en favor de la misma, que a partir de este fraude laboral obtiene beneficios económicos a través del ahorro de cargas sociales y otros derechos vulnerados como el pago del aguinaldo, vacaciones, ART, indemnizaciones, actualizaciones salariales paritarias, etc.

Esta modalidad, incluso, le vale a las empresas la posibilidad de deducir impuestos por medio de la facturación de sus empleados. Esta situación los afectará a futuro para acceder a los beneficios previsionales, perjudicando al mismo tiempo a todo el sistema que se retroalimenta de los aportes que las empresas evaden.

Esto va totalmente en contra de lo que dispone el Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio/ Turismo que rige la actividad, las leyes laborales y las garantías constitucionales expresadas en el Artículo 14 bis.

Debido al incumplimiento de estas garantías constitucionales, miles de trabajadores de turismo se encuentran atravesando una situación crítica, agravada por la pandemia y el aislamiento. Sin poder ejercer su trabajo y teniendo en cuenta la precarización descripta anteriormente, no cuentan con ningún ingreso en este momento de emergencia sanitaria, ni ninguna certeza en qué condiciones retomaran sus trabajos cuando todo esto pase.

Consideramos de extrema necesidad, frente a la ausencia de respuesta por parte del Estado -que es el principal responsable que el 40% de la población argentina se encuentre trabajando en negro- llamar a los trabajadores del turismo a organizarse para reclamar por sus derechos y demandar la percepción de un seguro económico de $30.000 y el acceso a todos los beneficios que se otorguen para el personal sin ingresos por la pandemia.