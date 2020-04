La batalla del Sutna

La lucha de los trabajadores y la política patronal ante el Covid-19

La posición de la dirección del Sindicato del Neumático ha puesto de relieve qué intereses persiguen las patronales en la intención del retorno a la producción en las grandes fábricas del gremio. Luego del anuncio de Alberto Fernández de nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena, las patronales de Bridgestone, Pirelli y Fate no han logrado presentar un protocolo de seguridad para las plantas ni el plan productivo que pretenden llevar adelante. El Sutna ha comunicado a todos los trabajadores que se realizó una teleconferencia con las patronales y el Ministerio de Trabajo donde no solo no se presentaron debidamente los protocolos, sino que las empresas -principalmente Fate y Bridgestone- insisten en bajar el salario de los trabajadores que se encuentren realizando la cuarentena obligatoria.

Por su parte, el Sutna, ha rechazado cualquier rebaja salarial a los trabajadores y ha insistido en que la producción de neumáticos se encuentre acorde con las necesidades esenciales de funcionamiento que dictan las medidas elementales de la pandemia. Como señalaron en repetidos comunicados públicos, los trabajadores pueden estar dispuestos a abastecer el transporte de alimentos o a las ambulancias, pero de ninguna manera van a correr riesgos frente a la pandemia en función de la ganancia capitalista. Este es un punto crucial para cualquier comprensión obrera en el marco de la extensión planetaria de un virus que se lleva miles de vidas en todos los países. El propio decreto presidencial señala que la producción de neumáticos debe estar adecuada a estas necesidades esenciales.

Evidentemente, estas no son las prioridades de las patronales que, frente a un cese de la producción dictada por una emergencia mundial, buscan atacar la fuente de subsistencia de los trabajadores. Por otro lado, el Sutna ha presentado la exigencia de que se controlen los stock de cubiertas que se encuentran en los locales comerciales, talleres y en las propias plantas en todo el país. Las empresas multinacionales aseveraron en comunicados internacionales que contaban con el stock suficiente para hacer frente a los requerimientos en el cuadro de la pandemia, pero sin embargo no informan cuál es ese stock. Tampoco el gobierno nacional ha presentado cuáles serían los requerimientos de las diferentes áreas que se encuentran funcionando para abastecer a la población de los requerimientos esenciales. Partiendo de esta base, la habilitación de diferentes ramas de la producción por parte del gobierno no responde a las necesidades de la población, sino a la presión que ejercen los capitalistas. Prueba de esto es la nula reconversión productiva de empresas que pudieran abastecer de insumos sanitarios a los hospitales y trabajadores de la salud de todo el país, quienes denuncian la extrema fragilidad del sistema sanitario nacional.

Llamativamente, es la patronal de Fate la que encabeza la ofensiva contra el salario de los trabajadores y pretende rápidamente poner a producir a todo vapor la planta de San Fernando. El mismo grupo empresario, liderado por Javier Madanes Quintanilla, que obtiene beneficios millonarios por parte del Estado, es quien está imponiendo una rebaja salarial del orden del 50% por quincena a los trabajadores que les toque no producir en Aluar. Esta situación puede darse por el pacto establecido con la burocracia sindical de la UOM, agarrándose del artículo 223 de la ley de Contrato de Trabajo, para acordar con las patronales rebajas salariales. En contraste con la política de la burocracia sindical, el Sutna se planta nuevamente frente a los atropellos patronales. En lugar de presentar el protocolo de seguridad, cómo se soluciona el transporte de los trabajadores resguardando las distancias, cómo resolver la situación de hacinamiento en vestuarios y otras instalaciones de las fábricas, y un plan productivo acorde con las necesidades de la pandemia, las patronales pretenden reducir el salario a los trabajadores que cumplen con la cuarentena. Para tal fin, pretenden basarse del artículo 22 del Convenio Colectivo de Trabajo, que plantea una rebaja del 50% del salario (artículo sin ningún sustento jurídico). Este artículo fue acordado en su momento por la Violeta de Wasiejko, mostrando su carácter profundamente patronal. Las empresas parecen añorar los tiempos de dirección burocrática. La dirección clasista del Sutna rechaza esta maniobra y cuenta para ello con la voluntad masiva de los trabajadores del Neumático.

El viernes se realizará una nueva teleconferencia con la presencia del Ministerio de Trabajo y las patronales. Se cumplirá una semana del anuncio de la nueva etapa de “administración de la cuarentena” por parte del gobierno. La deliberación entre los trabajadores del Neumático es permanente y cuentan con la información que la dirección del Sutna provee sistemáticamente. La producción “esencial” de neumáticos continúa sin comenzar debido a la irresponsabilidad patronal. La lucha planteada por los trabajadores del Neumático es en defensa de todos los puestos de trabajo, el salario y la vida de todos los compañeros.