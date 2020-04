Laboratorios Hidalgo: una primera victoria que marca el valor de la organización

Habían recortado un 30% los sueldos de marzo, pero debieron recular ante la denuncia de los trabajadores, fuertemente replicada en redes.

Luego de que los trabajadores del conglomerado de Laboratorios Rossi- Hidalgo informasen que habían sufrido un recorte del 30% en sus salarios de marzo, y que esta denuncia se hiciese viral, este miércoles 15 la empresa depositó la parte del sueldo adeudado.

La viralización del comunicado, que recorrió las decenas de sucursales y tuvo un gran apoyo de la sociedad, constituye una acción de lucha de un grupo importante de trabajadores que sufre un fuerte disciplinamiento y persecución no solo de los dueños, sino del propio Sindicato de Sanidad, que persigue a los activistas. El comunicado mostraba crudamente que, frente a la crisis que se avecina, la empresa toma como primera media descargarla sobre sus trabajadores.

En los últimos años el conglomerado Rossi-Hidalgo ha logrado monopolizar en gran parte los análisis clínicos y bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del conurbano. Se trata de un negocio que genera cientos de millones de pesos, dado que facturan a una amplia gama de prepagas y obras sociales, que van desde Osde hasta Pami.

Cabe destacar el papel lamentable del sindicato de Héctor Daer, que no solo no se pronunció en contra del recorte, sino que actuó como tercerizada de la patronal para perseguir a los que difundían el comunicado. Daer y su aparato no representan ni defienden los intereses de los trabajadores de la salud. Es urgente desplazar a esta casta burorática que solo defiende sus propios intereses.

Por la apertura de los libros contables de toda empresa que despida o recorte salarios. Los trabajadores de la sanidad tenemos salarios de hambre, necesitamos un aumento urgente de salario indexado por inflación. Esta pequeña victoria marca una enseñanza. La unidad de los trabajadores, defendiendo su salud, la de sus familias y las condiciones laborales, es el camino para enfrentar la crisis.