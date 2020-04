Mendoza: estacioneros tienen vía libre para recortar salarios a sus trabajadores

Trabajadores de las estaciones de servicios y playas de estacionamiento afectado por el acuerdo de la burocracia con las patronales.

Esta semana se conoció un acuerdo entre la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines, y la burocracia del Sindicato Unión Obrera Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Gomerías de Cuyo, que dispuso que se pagará hasta el 70% de los salarios brutos no remunerativo a los trabajadores que no estén prestando servicios, sea por cuestiones sanitarias o económicas. Quienes sí se encuentren en funciones en teoría no sufrirían modificaciones en sus sueldos.

El acuerdo se funda en la parálisis que afecta al sector y por eso recurrieron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace referencia a esta alternativa en caso de fuerza mayor.

Desde Prensa Obrera consultamos a los trabajadores de las estaciones de servicio, de diferentes banderas. En el caso de trabajadores de una cadena de estaciones del Gran Mendoza denuncian que aquellos que fueron cesados no han percibido aún ni un peso de su sueldo de marzo hasta la fecha. Al tiempo que aclaran que los trabajadores que fueron cesanteados no lo hicieron bajo el criterio de su propia vulnerabilidad o el de algún familiar, sino que a modo de castigo por supuestos bajos rendimientos. Tampoco existe régimen de rotaciones para evitar la exposición, sino que todos siguen cumpliendo horarios con total normalidad.

A empleados de otras estaciones les han dado vacaciones adelantadas y en el mejor de los casos pagas, en otras la suspensión es indefinida sin goce de haberes bajo la línea de que no están despedidos y se les guarda el puesto laboral pero pasando la cuarentena sin un peso, dependiendo de los lugares de trabajo cobrando, en los mejores casos, los sueldos en cuotas según se muevan los ingresos a la estación de servicio.

Esta acción de la burocracia es denunciada por los trabajadores por una maniobra total a sus espaldas, mientras que llevan mucho tiempo borrados de los reclamos que aquejan a todos los trabajadores en sus lugares de trabajo.

Solo una acción organizada de los trabajadores puede dar lugar a viabilizar sus reclamos empezando por garantizar sus salarios, continuando por la defender los puestos de trabajo, y finalizando por asegurar la salud mientras dure la pandemia, algo que se da de cabeza con el rol de la burocracia de cuidar el bolsillo de la patronal.