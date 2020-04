Precarización laboral y rebajas salariales: El conflicto de los “Fast food” en primera persona

Hace ya unas semanas, tomamos conocimiento del brutal recorte salarial de hasta un 65% a lxs trabajadorxs de las cadenas de comida rápida, como McDonald’s, Wendy’s, Mostaza, Starbucks, etc. En el marco de la crisis económica profundizada por la pandemia, esto representa un grave ataque a las condiciones de vida de lxs jóvenes, quienes por lo general somos más solicitadxs para trabajos de estas características.

Micaela, trabajadora de McDonald´s, nos cuenta sobre este ataque de las patronales y cómo se están organizando e interviniendo lxs trabajadorxs en su conjunto.

“El conflicto surge en la segunda quincena de marzo cuando nuestros sueldos son acreditados con un monto muchísimo menor, que no incluía presentismo ni las horas que nos correspondían. Las compañeras que tenían licencias o vacaciones pagas tampoco les fueron acreditadas.”

-¿Cómo lo justificó la empresa?

Micaela cuenta que se valieron del convenio colectivo que establece una carga de horas mínima en situaciones de catástrofe. "En nuestro caso pasamos de 60 a 48hs, es decir cobrando un proporcional de 24hs o incluso menos”.

-¿Cómo comenzaron a organizarse?

“Lo primero que hicimos fue elevar las denuncias al Ministerio de Trabajo y al sindicato… En primer instancia nos mandaron una intimación que enviamos a la empresa. Siempre todo por parte nuestra y con el resto de los trabajadores de las diferentes cadenas de fast food. El sindicato no apareció en ningún momento y sigue sin intervenir.”

-¿Previamente, hubieron situaciones como esta?

“Mira... yo trabajo hace un poco menos de un año. Lo que se ve dentro de la empresa es que, frente a cualquier roce con el gerente o situaciones similares, te bajen las horas a la mínima a forma de “castigo” y terminas cobrando $3500 por quincena. Es una manera de mantenernos en línea”.

Mica agrega: “Hay otras situaciones como la falta de uniformes nuevos, condiciones edilicias o la asignación de los horarios. Mismo previo a la cuarentena e incluso hasta que se instaló de manera obligatoria, no contábamos con los insumos de salubridad mínimos como alcohol en gel o guantes, aunque manipulamos la comida y tenemos contacto con los clientes”.

-¿Cómo se manejan con el sindicato?

“Hace rato que estamos exigiendo tener delegados, y esto nunca sucedió, no se hacen cargo. Necesitamos los delegados por local para tener un intermediario que nos informe que está pasando y que pueda también transmitir nuestros reclamos, más que nada en momentos como este en lo que no tenemos noticias ni de la empresa ni del sindicato. Solo nos estamos pudiendo organizar vía redes sociales dándole difusión a nuestros reclamos, principalmente el pago integral de los sueldos, con presentismo y sin reducción de horas y el paro al sindicato. También que a momentos de volver a trabajar contemos con los insumos de higiene básicos, barbijos de calidad, etc. de forma de no vernos expuestos al contagio”.

Desde la Secretaria de Unidad Obrero Estudiantil de la FUBA, estamos impulsando un empadronamiento virtual exigiendo:

• Garantía del pago del 100% de los sueldos, con presentismo, licencias y vacaciones.

• Condiciones de higiene y salubridad correspondientes en cada sucursal.

• No más despidos y la reincorporación inmediata de todxs lxs compañerxs.

• Licencia con goce de sueldo para lxs que se encuentren en población de riesgo o copartan vivienda con personas en grupos de riesgo.

• ¡Por un paro del sindicato pastelero!

Te invitamos a firmar el petitorio en contra de este ataque del Estado y las patronales.