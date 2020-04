Córdoba: la Legislatura habilitó el pago en bonos a estatales

La burocracia sindical de docentes y empleados públicos mantiene un silencio cómplice.

La Legislatura de Córdoba sesionó ayer miércoles 15 de abril de manera virtual para facultar al Ejecutivo a emitir bonos de deuda por 9.000 millones de pesos, destinados a la cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y contratistas del Estado. Según el articulado de la Ley, se autoriza al gobierno a “definir, ampliar y/o modificar la nómina de las obligaciones y/o conceptos sensibles susceptibles de ser cancelados con los títulos de deuda creados por esta norma”. En concreto, el gobernador puede utilizar esta cuasimoneda para pagar los salarios de les estatales, que es una de las obligaciones del Estado. Junto a esta certeza, existe la posibilidad de diferimiento en el pago de los salarios de activos y jubilados del mes de abril.

Ambos golpes del gobierno de Schiaretti a les trabajadores se harán sobre los devastados salarios de los estatales, que no alcanzan la línea de pobreza, hoy en más de 43 mil pesos. En medio del aislamiento obligatorio, la conducción de UEPC cerró a espaldas de les docentes un aumento misérrimo, que destruye el régimen especial jubilatorio docente, y que había sido rechazado por la docencia de la provincia en asambleas de manera rotunda y casi inédita. Semanas antes, ya había marcado la cancha el líder de la CGT Córdoba José Pihen, en el gremio de empleados públicos (SEP), cuando firmaba el 17% en cuotas para los estatales de manera clandestina e inconsulta. Pihen, legislador oficialista, no abrió la boca en la sesión virtual (más aun no está claro si estuvo) pero lo que es seguro que no expresó en ningún lado su oposición.

Las conducciones sindicales provinciales, patas centrales del gobierno, se aprestan nuevamente a pasar este ajustazo, así como prepararon el terreno para que el gobernador avance definitivamente en la armonización jubilatoria y le “haga frente” al déficit de la Caja de Jubilaciones a través de la reducción de los aportes personales de les estatales. Con esa reducción, Schiaretti les hizo pagar a les trabajadores su propio aumento salarial.

La aguda crisis de las finanzas provinciales intentará ser descargada sobre la salud y la vida de les trabajadores cuando de lo que se trata es de echar mano a quienes se han visto beneficiados durante todo este tiempo en la provincia: los grandes capitalistas y los sojeros. En estos términos, la banca del FIT, a través de la legisladora Soledad Díaz, planteó un curso para que la salida de la crisis no se haga en detrimento de la clase obrera.

Rechazamos cualquier intento de pagar salarios con bonos o especies, así como un diferimiento de nuestros sueldos y jubilaciones. Hay que prepararse desde ya para que no pase este ataque con la intervención decidida de les trabajadores y sus organizaciones de lucha para frenar todos estos ataques que se agravan diariamente por el deterioro de las condiciones de vida que atravesamos durante la pandemia.