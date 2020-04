Balance del paro de UTA

Detrás del reclamo por salario, se cuela el reclamo patronal por subsidios.

El paro de la UTA decretado para cumplirse en todo el país con excepción del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, entre las 12hs del jueves 16 y las 12hs del viernes 17 se ha hecho efectivo de manera irregular, con algunas provincias o ciudades importantes donde se levantó antes de que comience, y con resultados disímiles.

El paro fue convocado un día después de que la asociación que agrupa a las patronales del interior, la FATAP, declarara que no podría pagar los salarios, poniendo en vilo el sustento de 33 mil familias del transporte automotor. Las patronales reclaman al Estado un aumento de los subsidios al argumentar que la caída de recaudación debido a la fuerte baja de circulación no les permite pagar salarios. Sin embargo, el gobierno ha girado los fondos de los subsidios millonarios preestablecidos. En un tono similar al de las patronales, la UTA en la convocatoria al paro afirma que es necesario un auxilio al sistema de transporte del interior, léase a las patronales.

La UTA detrás del reclamo de salarios, cuela el reclamo patronal; este paro tiene un contraste significativo con la permanente inacción de la UTA para reclamar que se garanticen medidas de higiene a cargo de las empresas desde que arrancó la cuarentena, dejando que los choferes en cada lugar de trabajo arranquen dichas medidas con acciones directas y reclamos desde la base.

El paro en el interior de la provincia de Buenos Aires, no tuvo inicio ya que se levantó frente al giro de fondos por parte del gobierno provincial a las empresas para pagar los salarios. Sin embargo, en Bahía Blanca tampoco habrá servicio el fin de semana.

En Rosario directamente no hubo adhesión debido a que no habría problemas salariales según la seccional de UTA, mientras que en Santa Fé capital se cumplió el paro de 24hs pero continúan sin cobrar.

En Córdoba el paro se levantó hacia la noche, lejos de cumplir la jornada de 24hs, ante un compromiso por parte de la Municipalidad hacia las empresas, del adelanto de subsidios la semana próxima. En Neuquén la UTA levantó el paro a las 18hs y empezaron a funcionar servicios por ramales, y ya desde las 5 de la mañana del viernes se reestableció el servicio normalmente. En Madryn, Chubut, el paro se levantó rápidamente, mientras que en Comodoro se extendió por 24hs.

La “Uta a la noche (del Jueves) indicó que se levanta(ba) la medida de fuerza en todas las provincias menos en La Pampa, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.” (La Voz)

La medida de fuerza, con los límites y su desigual concreción, no tiene ningún plan de continuidad quedando incierta la garantía de pago de salarios de muchos de los 33 mil choferes del interior; allí dónde se pagaron salarios fue por el giro de subsidios por parte del Estado a las patronales. En este cuadro, continúa el reclamo de los choferes de larga distancia, también pertenecientes a la UTA, que recibieron solo el 40% del salario, y no figuraba entre el reclamo del gremio.

La conducción de Fernández colocó la fuerza del sindicato en el sentido de presionar al Estado a favor de subsidios para las patronales. Es necesario sacar las conclusiones de fondo de esta jornada, para que las medidas de fuerza de todos los choferes de colectivos urbanos, de media y larga distancia se dirijan a exigir el pago salarial por parte del Estado de modo directo a los trabajadores, y no en forma de subsidio, allí donde las empresas no lo paguen, acompañado del reclamo de apertura de los libros de todas las empresas bajo control de comisiones electas por los trabajadores de cada línea, que ponga de manifiesto la capacidad que tienen las empresas para garantizar el pago de salarios luego de años de embolsar jugosos subsidios. Cuando las federaciones patronales que operan líneas del AMBA también reclaman más subsidios y amenazan con recorte salarial, imposibilidad de dar servicio e incluso cierre de líneas, a la igual que la FATAP, es clave una orientación independiente del estado y de las patronales, y un plan de lucha que tenga por único eje el reclamo de los trabajadores de la UTA, lo que Roberto Fernández y Miguel Bustinduy no vienen haciendo en su larga trayectoria. Impulsemos asamblea en cada línea, que vote un pliego reivindicativo y las medidas de acción hasta lograr el pago de salarios y todos los reclamos.