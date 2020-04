Felfort: ante un caso de probable Covid-19, trabajadores exigen cuarentena total

Desde el 14 de abril, una trabajadora de la alimenticia Felfort se encuentra internada en terapia intensiva del hospital Güemes con obstrucción respiratoria, síntoma compatible con el Covid-19. A la espera de los resultados del test de la compañera, los trabajadores junto con la comisión interna reclaman el aislamiento preventivo de todo el personal por 14 días, como lo indica el protocolo de salud ante el contacto con una persona con síntomas de coronavirus.

La respuesta de la patronal ha sido de un cinismo total. Avisó a los trabajadores que pueden dejar de asistir, pero sin garantía de pago ni de conservación del puesto de trabajo.

Los trabajadores de Felfort, desde el inicio de la cuarentena, vienen sosteniendo que la producción de golosinas no es esencial en el marco de la pandemia.

Luego de un quite de tareas (paro de 2 horas), denunciando las condiciones sanitarias en las que trabajan, sin la distancia ni los materiales preventivos, la empresa facilitó máscaras de protección, pero continuó el hacinamiento.

La empresa licenció a un sector de la población de la fábrica (mayores de 60, con enfermedades de base y madres y padres al cuidado de sus hijos), aunque no al personal jerárquico, por considerar esencial su labor para la continuidad de la producción. Tampoco fueron reconocidas ciertas enfermedades de base propensas a graves consecuencias ante el contagio. El personal licenciado no está percibiendo la totalidad de su salario, con la excusa de que los premios de asistencia y puntualidad no pueden ser cobrados porque no están yendo a trabajar.

Es necesario que se implemente inmediatamente la cuarentena preventiva de todos los trabajadores, el cierre de la fábrica y el pago de los salarios completos a todo el personal, sin descuentos ni despidos.