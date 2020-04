Docentes Rio Negro: designaciones virtuales, una salida tardía y parcial

El pasado 8 de abril, se emitió la resolución 2256/20 por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE) y avalada por la conducción central de Unter. Esta norma establece “Aprobar por excepción el procedimiento de designación virtuales […] durante el período de aislamiento social, y en el que se mantenga la suspensión de clases y actos públicos, decretado por el Poder Ejecutivo Provincial”.

Desde Tribuna Docente, oportunamente, destacamos los límites de la resolución y que en definitiva, la medida no buscaba otro objetivo que el de descomprimir la presión generada por el descontento de cientos de docentes a lo largo y ancho de la provincia, que no han logrado cubrir total o parcialmente sus expectativas y necesidades laborales.

Pero la resolución plantea varios límites cuya solución no ha sido explicitada hasta el momento. No se contempla la retroactividad de las designaciones; no se establecen mecanismos de contralor gremial; no tiene en cuenta las condiciones de accesibilidad a internet; y se establecen plazos de designaciones que implicarían semanas para cobrar una asignación que no soluciona la necesidad inmediata de muchas familias docentes.

La conducción central de Unter manifestó en su página web que “Este 8 de abril y a través de la Resolución 2256/20, vemos reflejado el fruto del trabajo conjunto de este CDC con el Vocal Gremial Docente en una modalidad virtual de Asamblea que atenderá la mayor cantidad de situaciones para que a ningún docente ni estudiante se le cercenen sus derechos. De esta manera se resuelve la problemática y se da respuesta a lo planteado en el Plenario de Secretarixs Generales de la organización sindical”.

Una semana y un día más tarde aún no se han publicado los listados de vacantes ni existe instructivo para llevar adelante los procedimientos. El oficialismo gremial esboza desde el día de ayer un tibio reclamo al CPE solicitando se aceleren los tiempos.

Desde Tribuna Docente reafirmamos que no hay ninguna intención del CPE de solucionar el problema acuciante de desocupación de cientos de familias docentes y que lo que ha avanzado hasta acá no son más que cortinas de humo que pretenden ocultar la realidad por la que una amplia franja de docentes y alumnos está atravesando. Los cientos de docentes sin salario o subocupados en la provincia y los miles por debajo de la línea de pobreza requieren soluciones más de fondo.

Seguimos reclamando designaciones retroactivas al inicio de la cuarentena; continuidad y pago retroactivo de los cargos caídos en febrero; ingreso mínimo de emergencia para los docentes que están sin trabajo equivalente a un salario testigo inicial; acceso de todos al uso de la obra social. Que las asambleas de designación virtual y todas estas reivindicaciones estén bajo el control de las organizaciones sindicales y veedores docentes.

