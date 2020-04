Córdoba: avanza el reclamo de los docentes que no cobran

Audiencia pública virtual establece un plan de lucha.

La agrupación Tribuna Docente preparó una audiencia pública, convocada a través de la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda, organizó así un canal de intervención y puso en pie un plan de acción para defender el reclamo de los docentes sin salario en la provincia.

Se estiman en alrededor de 3.000 los docentes que en Córdoba quedaron en una situación de completo desamparo por no poder acceder a cargos u horas debido a la suspensión de los actos públicos y las clases presenciales. Es tal su situación de abandono que quedan afuera incluso de la ayuda económica del Ingreso Familiar de Emergencia por haberse desempeñado hasta hace muy poco en el sistema educativo con carácter de suplentes o interinos. Quienes poseen horas pero no llegan a un salario mínimo aceptable también se ven impedidos de tomar nuevos cargos para completar su ingreso. Esta situación ha generado un proceso de organización e intervención de los docentes, particularmente de las compañeras y compañeros afectados que han establecido el reclamo y lo han logrado expresar en los medios.

El gobierno no sólo ha suspendido los actos públicos y convocatorias, sino que pretende desconocer el problema y hacer la vista gorda. El Ministro de Educación en persona ha salido a afirmar que son apenas 50 casos en toda la provincia, algo que resulta totalmente falaz y ofensivo. Solamente un relevamiento realizado por Tribuna Docente arroja más de 1000 empadronados y la lista sigue creciendo día a día. Detrás de la negativa del ministro se oculta una política general contra la docencia y los trabajadores del estado. Lo que hoy niega a los docentes suplentes, lo negará luego a todos los docentes y estatales: el gobierno ya anunció su plan de recortar el salario y pagar mediante bonos.

La burocracia sindical protege su pacto social y político con el gobierno. El comunicado que a su turno sacó la CGT rechazando el recorte salarial ha sido borrado por las acciones: todo el bloque del PJ, incluido al legislador José Pihen, titular del SEP (Empleados Públicos) y la CGT Regional Córdoba, votó a favor de habilitar el pago de los salarios mediante bonos (cuasimoneda). La burocracia no sólo mantiene un silencio cómplice, sino que habla para favorecer al gobierno. La conducción de UEPC (docentes) se niega rotundamente a atender el reclamo de los maestros suplentes sin cobrar, ni siquiera los reconoce como educadores o parte del gremio. Su línea es la misma que la del propio ministro de la cartera educativa Walter Grahovac.

La audiencia pública que convocamos desde Tribuna Docente a través de la banca de la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda y que se transmitió en vivo a través de Facebook Live, contó con la participación de varias decenas de docentes que desarrollaron el conflicto como parte de una problemática general del sistema educativo, tanto en la provincia como en el municipio de la Capital. Que no se designen a los docentes no solamente ataca el derecho al salario y al trabajo, sino que además vulnera el derecho de los jóvenes a la educación. La riqueza de las intervenciones demostró la falacia del gobierno que no sostiene la educación virtual, sino que sólo la utiliza para el apriete contra los docentes.

Desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de ley que establece un programa concreto para atender el problema de la docencia: la convocatoria a actos públicos y la designación inmediata de los docentes, el pago de una ayuda económica a quienes hayan quedado sin cargo, la cobertura por parte del gobierno de un mínimo salarial no menor a 35 mil pesos y la continuidad de la obra social. Este programa integra el reclamo de los docentes.

La audiencia pública fue una enorme instancia de organización y reagrupamiento de la docencia y resolvió un plan de acción que aporte a encaminar el conflicto. Participó además un amplio sector de la oposición a la conducción de Uepc. Hemos resuelto una serie de acciones de lucha para darle vía al reclamo. Realizaremos la presentación de los empadronados con las solicitudes pertinentes a los ministerios de Educación y de Desarrollo Social de la Provincia y a las autoridades municipales, replicando estas presentaciones a los sindicatos correspondientes (Uepc y Suoem para educadores provinciales y municipales respectivamente). Además, a través de la legisladora Soledad Díaz García solicitamos una audiencia con las autoridades para que reciban a los docentes afectados y a través de nuestros delegados pedimos una cita con miembros de la junta de los sindicatos para atender el reclamo de los compañeros. Aparte de un ruidazo virtual que exprese en las redes la necesidad de que los compañeros cobren, convocamos a su vez a una conferencia de prensa en la misma explanada de la casa de gobierno, que será también una instancia de acción directa para manifestar de forma física y lícitamente el reclamo en medio de la cuarentena.

Este plan traza un camino de intervención que se opone a la política de hambre del gobierno y a la entrega desvergonzada de la burocracia sindical y marca una línea de acción para poder conseguir efectivamente los reclamos. Sigue en pie la organización con una nueva reunión virtual que quedó resuelta.