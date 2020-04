Hemoderivados UNC: el tratamiento para el Covid-19 en medio de la precariedad laboral

Agrupación Naranja No Docentes

Distintos medios han difundido que en los Laboratorios de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba se está desarrollando un tratamiento para el Covid-19, con anticuerpos neutralizantes para pacientes en etapa crítica, mediante el enriquecimiento de inmunoglobulinas. Lo que no informan los medios es el estado de precarización en que se encuentran les trabajadores del lugar.

Al día de hoy, el desarrollo de este tratamiento se realiza con el personal del laboratorio más algunos investigadores independientes. Pero el plantel propio se encuentra menguado ya que muchos pertenecen al grupo factor de riesgo o con familiares a cargo. Por la complejidad del trabajo, les compañeres están haciendo un gran esfuerzo apoyándose entre sí entre los distintos sectores para poder mantener en pie la producción, sin tener ningún tipo de retribución por este trabajo multitarea.

Pero la cosa no termina ahí, la mayor parte de les trabajadores del laboratorio no se encuentra en planta permanente, sino que 215 de ellos están con un interinato que fue conquistado con un paro en 2016 (antes debían renovar año a año hasta que en 2015 lograron la equiparación con el convenio No Docente), anecdóticamente se dice que el último pase a planta se realizó en 1995.

Luego de estas conquistas, la patronal se viene dando una política de persecución en conjunto con la conducción de Agtunc (la gremial de los trabajadores no docentes de la UNC) para desvirtuarlas. Ha excluido a les no afiliades y afiliades a ATE (con gran presencia en el laboratorio) de las recategorizaciones, negando así un derecho contemplado en el convenio colectivo de trabajo. De esta manera, la dirección de Hemoderivados viene haciendo pasar -de 2016 a esta parte- nuevamente la modalidad de contrataciones a los más de 50 nuevos ingresos.

La precarización es una política de Estado -y contra los estatales- que también se desarrolla en la UNC y que se premia, como a Pascual Fidelio (director ejecutivo del Laboratorio 2016-2019) que, a pesar de estar sumariado por “presuntas irregularidades” durante dicha gestión, fue designado como titular del Malbrán, el Instituto que centraliza los estudios de los infectados de coronavirus. Su lugar de CEO de Hemoderivados, lo ocupó el ingeniero Tavella, quien fuera presidente de Daspu (obra social) y durante 3 períodos y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Mientras el laboratorio sigue facturando cifras multimillonarias, los salarios de les trabajadores apenas superan la línea de pobreza, ya que les no docentes tenemos 3 categorías (las más numerosas) con un básico por debajo de los $42.901 necesarios para no ser pobres. Una miseria que se agrava considerando que la FATUN y el gobierno han cerrado las paritarias hasta junio a espaldas de les no docentes, con un aumento irrisorio y en cuotas, en medio de una pandemia donde todos los productos de la canasta básica se han disparado sin ningún tipo de control.

Desde la Agrupación Naranja No Docentes denunciamos la precariedad en que se encuentran trabajando les compañeres de Hemoderivados y entendemos que es necesario el inmediato pase a planta de todos les contratades e interines, junto a las recategorizaciones pertinentes y un aumento salarial de emergencia.

Reivindicamos el accionar del cuerpo de delegades que planteó, en defensa de la salud de les compañeres, que las áreas no esenciales para la producción no concurran a la planta para evitar aglomeraciones y posibles contagios. Al igual que en distintos lugares del país, son les propios trabajadores quienes a través de comités de higiene y salubridad garantizan las modalidades de funcionamiento y las condiciones de trabajo que nos resguarden del contagio.

Por la organización y puesta en pie en todos los lugares de trabajo de un verdadero control por parte de les trabajadores de las condiciones de salubridad para enfrenta la pandemia.